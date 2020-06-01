在美國誇耀制裁下，香港若出問題，主要是在居民信心。

若論市場信心，由於香港股市等金融市場已是大戶把持，市況表現，便不盡是散戶的信心，而更主要是大戶的操作。特別是來自美國金融投機資本的逐利造市，美國制裁可以製造出市價波動的藉口和機會。但縱使是美國金融資本本身，亦有為賺取暴利的對賭。中國內地的金融資本，亦不會坐視不理，中資上市公司更要維護本身的股值。

香港特區政府經歷過往危機，制度、機制和政策資源也有大改善。因而，在新冠肺炎疫情重擊之下，香港股市、匯市沒有大的受損，與樓價一起，還是高企。大戶爭持之下，還有小戶買賣逐利的空間。

香港樓市所有權分散，不如股市那樣集中，流動性也遠遠不及，因為房產不容易切割出售。對於香港人來說，房產比股市投資穩妥，屬中長期投資，甚至不算是投資，而是安居立業的根本，不會隨便出售。由於政府失誤的房屋政策，反倒成為有利因素，房屋沒有供過於求，即使一些人要移民或因其他因素而要把房產出售，市場上亦有足夠的承受力。

而且，自回歸談判開始，歷次金融危機後，樓價還是急速反彈，持續上升，投資者與香港居民已開始不相信香港樓價會跌的說法。關鍵是中國還在強力擴張，香港的樓價無論怎樣也不可能低於毗鄰的深圳。今次除非中美熱戰，單只冷戰怎可摧毀香港的樓價呢？港人移民，還有內地來港的巨大需求！樓價稍作調整反更鞏固。

港元有聯繫匯率支撐，不易撼動。人民幣的幣值在當前全球大多數貨幣貶值之際只是小貶，主要是不想對其他貨幣過度升值。美元強勢，卻不是建基於經濟或資產儲備，而是依靠美元作為國際貨幣的政治作用。這樣的強勢，在美國到處樹敵、軍費消耗和本國經濟實質衰疲、泡沫瀕臨穿破下，能夠支持多久呢？新冠肺炎疫情過後，全球經濟在中國帶領下恢復，美元獨強之局便受到衝擊。把港元轉為美元沒甚意義，因為港元目前不貶。到港元隨美元貶值之時，香港的經濟也可借以調整。港元不動，美元升貶影響力正可抵銷。

相反地，中國在海外資金和人才大規模地從美國及其「五眼聯盟」回歸，最大得益的是香港，作用應該勝似抗戰、內戰後內地資金人才來港。當年突然擴大了香港經濟規模，推動社會建設，使香港三、五年間成為全球十大出口地區，率先進行工業化；今後便會是新的大機遇。香港信心當建立在此機遇，而非失落。