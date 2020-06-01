事實再次證明，美國確實是紙老虎。特朗普日前聲稱「港版國安法」一旦成事，美國將會「強烈回應」。到底有多強烈？原來只是「指示官員」展開取消香港特殊地位程序，以及計劃制裁中港官員，僅此而已。至於這個程序需要多長時間，何時才有具體行動，只有天曉得。

明眼人都看得出，特朗普的所謂制裁不過是裝腔作勢。畢竟美國在香港擁有龐大政治和經濟利益，除了每年賺取逾三百億美元貿易順差，更有一千三百多家美國公司在此設立辦事處，其駐港總領事館規模甚至比駐北京大使館還要大，美國制裁香港等於懲罰自己，只有白癡才會做這種蠢事。當然，老美顛三倒四，從來不按牌理出牌，也許真的會做這種蠢事，但那又怎樣？難道可以迫使中國放棄維護國家主權及安全？別癡心妄想了，如果中國連這點壓力也頂不住，那才是咄咄怪事。

顯而易見，中央出手之前不僅經過深思熟慮，而且成竹在胸，料到美英等外部勢力必然會干預，自然早有應對之策，完全不擔心所謂的制裁。相反，美英勢力退出，正好使香港擺脫外部干擾，走出政治泥沼，實現真正回歸。以當今中國的實力，既然可以再造幾個香港，當然也可以維持香港繁榮穩定。單是粵港澳大灣區，目前已擁有人口七千萬，經濟規模超過一萬五千億美元，預料十年後人口更將達到八千萬，經濟規模超過三萬五千億美元，成為名副其實的世界第一大灣區。只要香港好好把握機會，融入國家發展大局，何愁沒有明天？何懼美國制裁？

說到底，香港的命運和前途必須掌握在中國人手裏，根本不必看美國人臉色。美國政客從來不會關心香港的利益和福祉，他們利用所謂的人權與民主干預香港事務，只是為了搞亂甚至毀滅香港，從而達到遏制中國崛起的目的。如果香港人至今還看不清這一點，那也未免太可悲了。