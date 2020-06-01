香港的反對派勾結黑暴，一年來不斷搞大大小小的示威，縱火堵路，破壞商舖，攻擊警方及愛國愛港陣營，暴力愈來愈升級，簡直到了人神共憤的地步。暴徒揚言攬炒，把香港撕成碎片也在所不惜，背後目標人所共知是為了奪取香港管治權。他們之所以如此肆無忌憚，是因為猜度北京視香港如命根、接軌西方的窗口，為了保住香港的繁榮安定，最終會向西方妥協。

香港的獨立關稅區地位，的確令中方在獲取物資及技術方面，消除了不必要障礙，方便了不少。而香港作為國際金融中心，國企在此上市集資，取得外匯，貢獻良多。反對派覺得香港既然是會生金蛋的雞，北京政府斷不會殺雞取卵。

經過一年的戰鬥，中央態度諱莫如深，遲遲未出手，只靠不成氣候的港府擋駕，似乎投鼠忌器，令反對派以為押對了注，氣燄更加坐大，亦使愛國愛港陣營焦急及大惑不解。在危急關頭，中央突然推出「港版國安法」，有如出動核彈級武器，輪到反對派措手不及呆在當場。

中央代香港立法，自然會引來違反《中英聯合聲明》及破壞「一國兩制」等指控，亦可以預計西方不會坐視不理，或多或少都會作出制裁威脅。然而中央這次卻表現得非常堅定不移，斬釘截鐵，完全無懼外國施壓，你有你罵，我有我人大通過，絲毫沒有退讓。

中方這次打出的，就是國家安全、主權以及領土完整這三張王牌，香港一部分人若成為障礙物亦犧牲可也。故任憑西方大合奏，特朗普張牙舞爪發動前所未有的制裁威脅，中方都不為所動。亮劍收不回，你看建制陣營罕見的團結，連平時扮開明那些騎牆派都不敢異議，都知道這次真的會有人頭落地了。英國政府之所以「轉死性」提出BNO居英權，部分原因是為了協助示威者逃亡。時間倒數中，要嘛就收手，要嘛就快點捲鋪蓋走。