美國明尼蘇達州黑人男子遭拘捕他的警員壓斃事件，引致全國至少三十個城市發生騷亂，傳媒發放大量打、砸、搶、燒照片和視頻，令香港市民嘆為觀止之餘，又不禁覺得似曾相識，同樣畫面，我們在近一年來每周出現，已經令人麻木，難以想像，同樣事件竟然發生在世界第一強國的國內。

美國傳媒的報道手法很特別，我們近日在電視新聞看到的新聞影片，主要都是警方與群眾對峙，以及群眾用雜物堵路，打碎商店的玻璃櫥窗、搶掠、縱火等鏡頭，群眾舉牌站立或遊行抗議的照片和影片相對較少。比較他們報道香港的群眾上街場景，基本上都集中遊行抗議、警察清場、拘捕群眾，少見群眾打砸燒，形成強烈對比。

其實，無論在世界上哪個角落，群眾聚集行動根本上不受控制，組織者強調和理非是一回事，現場群眾的反應是另一回事，尤其是破壞性行為，一經觸發，旁邊的人很容易受到感染，變得情緒高漲，爭相模仿。所以，如果要發動騷亂，組織者並不需要很仔細具體去策劃，當帶領者付諸行動，作出示範，其他跟隨者自然會響應。就如香港近一年來發生的騷亂，帶領者當然一早已有訓練，例如就地取材，拆卸路旁鐵欄，路面掘出磚塊，也組織好工具和防護物料的支援，但他們主要是依賴群眾的模仿行為，只要同一動作重複多了，其他人便紛紛倣效，形成龐大的戰鬥力量。看近日在街頭聚集鬧事的學生，拆鐵欄掘磚塊擲汽油彈動作純熟，因為這些暴亂行為已成為他們的常態活動。當過去的勇武分子畏罪潛逃離港後，不少中學生已成功接班，成為新一代的勇武分子。

不少香港網民對美國暴亂的反應是幸災樂禍，以香港黃媒慣用的口號作諷刺，如時代革命、光復獨立、嚴懲黑警、解散警隊、全面徹查等。更甚者說要呼籲世界各國支援美國受壓迫的黑人，制裁美國總統和政客，限制他們出國旅遊，凍結他們在外國的資產等。也有人借用美國眾議院議長談香港暴亂的名句：「一道美麗的風景線」，原文奉還。如果駐港的美國記者懂讀中文，不知如何反應？他們會如實報道香港市民的反應嗎？

其實無論任何政治立場，香港市民都不應為美國暴亂場景雀躍叫好。不少居住美國大城市的華裔人士也很擔心，尤其是零售小生意的經營者都憂心忡忡，怕生活不安全，生命財產受到威脅，被跑到街上的暴徒打劫縱火搶掠，不少人被迫攜槍自衞。

小小老百姓最害怕社會動亂失序，要力求自保。政客那些偉大修辭不外是他們掩蓋自己雙重標準的遮醜布。