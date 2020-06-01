中美終有一戰在今年全面展開，香港成為主戰場。美國總統特朗普宣布，已指示華府官員啟動程序，撤銷給予香港不同及特別待遇的政策豁免，將影響所有美國與香港關係的安排，包括引渡條例、軍民兩用科技出口管制等。國務院亦會修改對香港的旅遊建議，以反映被中國國安監視及懲罰的上升風險云云。

此外，特朗普就知識產權盜竊、新冠疫情等議題譴責中國，將對某些中國公民和留學生實行簽證限制；又以「世衞組織已經完全被中國控制」為由，表明美國將退出世衞，資助其他機構。連串指摘衝着中國而來，可謂現代版莫須有；連留學生學成回國都說成是盜竊知識產權，美國不如索性閉關鎖國好了。

事實上，中央早已料到有此一着，從港府官員統一口徑指不怕制裁，財爺陳茂波甚至揚言美國單方面取消對港特別關稅待遇，對香港實際影響較小，最多是影響信心，強調港府已作出充足應對準備，可見中央對港府廢官們早有訓示。反倒是一眾洋奴漢奸忍不住內心竊喜，漢奸黎急不及待透過外媒向特朗普擦鞋示好，讚揚特氏是歷任美國總統之中最敢於抵抗中國的人，又指在特氏帶領下，可連同其他西方國家一起反華，不可謂不肉麻。

漢奸黎官司纏身，加上國安法落實在即，肯定難逃法網。既然連離開香港也被禁止，「唔怕坐監，最怕洗廁所」隨時一語成讖，因此漢奸黎絕不放過任何賣口乖博打救的機會。看見訪問漢奸黎的洋人一路聽一路笑，可會是在心中恥笑這個漢奸當得實在太賣力？當得連自己祖宗都忘了？叭兒狗往往比主子更嚴厲，信焉！可惜啊，洋主子自顧不暇，由明尼蘇達州開始的暴亂如野火蔓延，到處都有打砸搶燒。一個種族主義總統能否連任都成疑問，有空打救漢奸黎嗎？恐怕老漢奸最終只能流下老淚，在監獄天天唱「冇自由，失自由」而已。