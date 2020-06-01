橫眉冷看：絕招既出 再無可恃-陳偉強 大學講師

美國前總統尼克遜說過，核武最有用是在蓄而未發之時。一旦用了，對方如果有同樣武器，會向你還擊，即使沒有，人家整片土地既已被炸得稀巴爛，再無可輸，從此便不必怕你。可惜，現任總統特朗普沒有這等政治智慧，貿然便向香港拋出政經原子彈，如今只能坐待京港政府還擊，他最重要的一張牌卻已用去。

中央人大會議後，決定在香港推行《港區維護國家安全法》，反對派如喪考妣，奔走求援，有人乞求白宮制裁中國內地及香港。特朗普傻不楞登，允其所請，正草擬法案懲罰中、港相關官員，也打算取消對港的關稅優惠。

以往，美國對香港事務可以指指點點，反對派頭子黎智英、李柱銘之流敢於為所欲為，皆因華盛頓將有力的武器緊握在手，卻從不輕用，京港政府投鼠忌器，便惟有隱忍。如今倒好，美利堅的狠招已然發出，反對派再無可恃，京港政府大可犁庭掃穴，一切跳樑小丑恐怕都要面臨覆巢之災。

其實，最應該勸阻美國制裁香港的，是泛民主派。換我是壹傳媒老闆黎智英，定然馬上在《蘋果日報》排出評論方陣，篇幅愈多愈好，要求個個作者同一調調兒，條陳美國對港實施制裁的種種弊端，請求「主子」特朗普收回成命。

肥佬黎呀肥佬黎，這是關乎整個反對派福祉，也關乎你下半輩子榮辱禍福的頭等大事，即使要打倒昨日之我，也是沒法，你不是說過自己的面子不值五毛錢嗎？

事實上，黎智英目前正在候審，已經被禁出境，不少反對派頭目亦是待罪之身。假如特朗普只是在口頭上威脅制裁京港，這批人仍然可以充當談判籌碼，讓中美討價還價，阿爺未必就會動手修理他們。但制裁措施一旦落實，反對派再無依怙，阿爺就可以逐一向他們討債，這筆債可不易還！