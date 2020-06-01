美國明尼蘇達州一名黑人遭警員壓頸致死後，挑起全美怒火，逾三十個城市的連場示威，演變成難以控制嘅騷亂，示威者搶燒打砸，有超市被洗劫一空，有示威者焚燒國旗，黑人身亡附近嘅警局被縱火，國防部下令憲兵增援！

美國嘅暴亂，比香港去年嘅烈火暴行更激，美國眾議院議長佩洛西曾說，香港嘅黑暴示威係一道美麗風景線！依家美國暴民就加倍為她送上更美麗嘅風景線，唔知佢有幾咁欣賞呢？嗱！總統特朗普就唔多欣賞喇，佢喺社交媒體發文，斥暴力示威者係「暴徒」，並疾言厲色警告，一旦掠奪搶燒開始就會下令開火！

喂！咁即係以暴易暴啦！之前美國一味指摘香港警方使用過分武力對付「示威者」，依家美國警察對付暴徒，更如狼似虎，往死裏打，總統先生仲鼓勵開火！美國嘅所謂「正義」、「民主」、「民權」、「普世價值」，原來不值一文錢！美國式偽善，種族歧視比任何國家都強，自由、平等全不是那回事！

針唔拮到肉就唔知痛，美國的雙重標準可謂丟人現眼！之前一味指摘港府打壓示威自由，香港警察如何暴力，如此黑白不分，變相為香港動盪局面煽風點火，令黑暴不斷升級，已嚴重破壞香港嘅社會安寧，致使經濟復甦無期，中央忍耐多時，眼見廢柴政府無能，終於要出手制訂「港版國安法」。而美國又跳出來呱呱嘈，一味亂吠甚麼違反《中英聯合聲明》同《基本法》嘅「高度自治」喎，揚言要制裁京港高官，並不保證給予香港特殊關稅待遇云云！

美國處理自家暴亂，乜人權都丟開；論及香港黑暴時，就話警察打壓，令人見識何謂「美式民主」！總統先生，你只知迴避責任，亂噏當秘笈，一招「甩鍋」玩到出神入化，一擲千里，你衰你賤你抵死！如果無賴就可無敵於天下，縮頭烏龜都可以做總統啦！