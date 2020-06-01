黑暴為禍香港近一年，美國以及歐洲不少國家都選擇性失明，看不見暴力、犯法，一味偏頗地指摘港府、港警，繼而指摘中國。近日，美國明尼蘇達州一名警員執法時使用過度武力，跪壓制服一名黑人男子致使對方死亡，引致全國最少三十個城市爆發騷動與暴亂。一場美式暴亂，揭穿了特朗普及歐美的所謂公義、人權，根本是騙人幌子。

這次美國的暴亂規模不小，火燒眉毛之際，總統特朗普卻繼續點火，沒有專心處理自家的麻煩，反而一門心思籌謀制華大計，結果美國傳媒與輿論界看不過眼，炸鍋了，紛紛批評他竟然不掃自己家門前的雪，只顧插手別人家的閒事。繼防疫不力之後，美國人對政府的怒潮又一次如山壓至。

其實，這次美國暴亂愈鬧愈大，特朗普頗有點火之功，美國時間上月二十八日晚間，當地一批示威者闖進明尼阿波利斯市的警局縱火，熊熊大火一發不可收拾，事件發生幾小時後，明尼蘇達州政府還在極力擺平事件，特朗普卻忍不住了，於推特發文炮轟示威者，明言軍方可接管控制城市，並指「當搶掠開始，槍擊就會開始」，意思是軍方可開槍射殺。

結果由上月二十九日至今，明尼蘇達州的暴亂迅速傳播到其他州份，十多個州份相繼出事。各州大暴亂之外，白宮大本營亦諷刺地幾乎失陷，日前有大批示威者聚集，令白宮警衞亦要緊急封鎖出入通道，以免防線被攻破。

特朗普與白宮、參眾兩院的政治人物對持續的暴亂不乏斥責，指摘示威者違法縱火、燒警察局、圍毆警員等。可笑吧？發生在美國的示威者圍攻警署，便是示威者不對；但同樣事件發生在香港，卻是警方與政府不對，美國政府與政治人物竟能如此雙重標準！歐洲諸國也一樣，美國暴亂鬧成這樣，人權被極度打壓，歐洲國家為甚麼不來關注一下？雙重標準莫過於此。