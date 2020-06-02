產評：六絕開局不足喜　內憂外患愁更愁

港股素有「五窮、六絕、七翻身」之說！今年「五窮」率先應驗了，面對社會動盪、疫情衝擊，再加上美國勢宣布制裁詳情，恒生指數於「六絕」首日以大升市收場，開局雖佳，卻不足喜，畢竟眼前的內憂外患絕非等閒。港府必須盡快設法平定內亂，團結港人全力穩經濟、保就業，安內攘外，始有望在中美兩強較勁下，抵禦政經震盪！

觀乎恒指昨日在大成交下勁升，如此表現，令所謂走資之說，似乎不攻自破。升市原因之一相信為反映內地中小企業的財新中國五月製造業採購經理指數重上50盛衰分界線水平，意味製造業走出疫情困境，逐步恢復正常，有助經濟增長。既然經濟好轉，佔港股市值逾半比重的中資股自然藉勢炒上，恒指大升非毫無道理。

不過，投資者且別忘記當前香港已成為中美磨心，美國總統特朗普上周五已明言會對中港實施制裁，必將引來中國反制，兩者矛盾白熱化，其實非但香港當災，全球經濟疫後復甦亦會因而增添不明朗。香港作為國際都會，本來就劫數難逃，更何況如今美國已表明會取消香港特殊待遇，意味這場中美之戰終於燒到香港了。從外部不穩的角度看，港股誠然未具大升市條件。

雖然香港出口往美國的貨運量有限，但轉口貿易會受重創，加上頓時變成國際鬥爭的「主戰場」，昔日地緣政治風險低的優勢頓失，不但會加深經濟衰退，更考驗各路資金的信心。如此情況下，各方都要有心理準備，非單「六絕月」股市存暗湧，整個下半年外部不穩會持續發酵，香港的資產價格包括股、樓、匯都難免波動。

面對如此非常時期，港府單憑口派定心丸並不足夠，需要作出更多實際行動，善用財政資源，加倍穩經濟和加強監察資金流動，防範風險於未然。要知道，美資是香港市場的主要外國參與者，若其不惜代價以損害香港來劍指中國內地，香港的處境就極為不利。當務之急是設法平息自身內亂、集中精力加強中港經貿關係，保經濟不失，維護營商環境和自由市場，才有條件對抗兩強之爭所帶來的震盪，留住各路資金！

港人必須明白自身處境，做好本分。謹記世界大局時刻在變，繁榮並非必然。內地政策向香港金融業傾斜，大量中資企業排隊來港上市，將有力彰顯金融中心地位，先天優勢尚存，都要靠後天把握，若繼續內耗內鬥，自毀前途，只怕神仙難救，斷送百年盛譽！