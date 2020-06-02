正論：重兵鎮壓難消怨　美暴亂影響深遠

星星之火可以燎原，特區示威暴潮印證這句說話，而公然支持香港示威者的美國政府，近日也自食其果，一宗警方執法涉用過分武力殺死黑人案，引爆多個城市暴力示威，需要出動重兵鎮壓，是該國近年最大規模反種族歧視暴亂。

美國暴亂事件起因是明尼蘇達州一名四十六歲黑人男子弗洛伊德，在五月廿五日遇警方截查時，雖然手無寸鐵，卻懷疑被警員以過量武力對待，用膝蓋壓頸部導致死亡，臨死前曾呼叫「我不能呼吸」。片段被拍下及放上網絡瘋傳，大批黑人群眾上街示威抗議警暴，怒火蔓延全國，怒民放火燒警局、襲擊警察，及趁火打劫商舖及百貨公司。五十多個地區先後爆發示威潮而需要宵禁，半世紀以來首次，全國陷入混亂中。

特朗普起初顯示強硬態度，以暴徒形容示威者，及表示可以開槍處理，但他輕視問題嚴重性，寧願先開記者會公布就「港版國安法」制裁中港，也未及時採取行動平亂，令事件一發不可收拾。警隊亦有出現分歧，佛羅里達州一批警員參與示威，以單膝下跪，悼念死者及表示不滿同袍濫用暴力。雖然涉事警官數日內被革職查辦，及控以三級謀殺及過失殺人罪，但依然未能平息漫天怒火。

示威者甚至包圍企圖衝擊白宮，華盛頓特區頒布宵禁令，國民警衞軍荷槍實彈在白宮旁的橢圓形草坪駐守，據聞特朗普曾躲在白宮地堡避禍。數千名國民警衞軍亦出動在多個州份協助當地警隊平亂，加大鎮壓力度，各地共拘捕逾四千人，肯塔基州一名年輕男子因為違反宵禁令被槍殺，死傷數字不斷增加。

警察射殺黑人在美國並不鮮見，今次成為暴亂導火線，各界分析成因，矛頭直指該國「種族歧視」嚴重，「社會不公」積累怨氣。上次類似大規模暴亂正是一九六八年黑人民權領袖馬丁路德金遇刺引起，五十年累積下來的問題從來未有解決，特朗普上台後大搞「白人優先」，令種族問題更趨惡化，加上新冠肺炎疫潮令全國氣氛緊張，經濟重創，剛好遇到破口便一觸即發。美國經濟還未從疫情中全面恢復，遇上騷亂，多家企業店舖受到衝擊要緊急關閉，簡直雪上加霜。

特朗普抗疫不力，已經失去不少支持，如今鎮暴無方，民望勢必進一步下滑，重兵鎮壓只會增加怨氣。特朗普企圖拆彈，將矛頭指向激進左翼組織，宣布把「反法西斯運動」列為恐怖組織，指控該組織在國內主導暴力及破壞行為。他最擅長轉移視線，最明顯例子是把疫潮歸咎中國瞞疫，找代罪羔羊，今次又重施故技，希望連消帶打，化危為機，利用動亂時刻爭取保守派選民的支持，懶理此舉加劇社會撕裂。

美國總統大選如箭在弦，種族問題將再次成為今年大選焦點。民主黨總統參選人拜登在近期民調節節領先，本身已經擁有龐大非裔選民票，若能利用今次反警暴示威擴大年輕人的支持，勝算進一步擴大。拜登到特拉華州威爾明頓的示威地點視察，與當地的黑人對話，期間曾單膝下跪，雖然譴責暴動，但亦批評特朗普的種族主義。其團隊成員捐款予團體幫助被捕示威者交保釋金，贏得掌聲。此消彼長，涉事警察那一膝不但奪去一條人命，極可能對特朗普連任造成致命一擊。

美國示威浪潮已經演變成全球化事件，加拿大、德國及英國等地，聲援抗議行動迭起。可是有「革命輸出港」之稱的香港，雖然示威者與美國關係千絲萬縷，卻未見有抗議行動。反對派媚外反中，一脈相承美國政府的雙重標準，去年至今一直控訴警方濫用暴力，直呼為「黑警」，在所謂五大訴求外，再附加要求政府徹查「警暴」，並大打國際牌，要求英美等西方國家「制裁港警」。然而當美國爆出警暴事件，白宮出動軍事鎮壓手段，泛民主派卻選擇沉默，沒有譴責美國警暴。另一方面，泛民一直支持黑暴示威者，視為「手足」，自比雞蛋硬撼高牆，更打悲情牌希望美國人聲援，可是當美國勇武派「手足」被鎮壓及射殺，他們便噤若寒蟬，這不是割席是甚麼？

美國暴亂是一面照妖鏡，揭破華府與港泛民主派的偽善真面目，同時亦預告，群眾暴力示威可以惡化到危害國家安全的地步，連美國總統也要逃命，益發證明「港版國安法」的重要性及迫切性。今日美國，明日香港，那些反對國安法在港實行的聲音，到了此時還有話可說嗎？