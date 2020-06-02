功夫茶：扮大哥狗拿耗子　英雙重標準亂吠

冇咁大個屎忽就唔好坐咁大張櫈；民間智慧，都係警惕有幾多實力就做幾多嘢，明係才疏卻志大，亂做春夢，一時要併吞萬國，一時要統一世界，冇實力靠廢噏，花樣百出卻醜態畢露！功夫茶講緊仍活在過去，以為自己仍是「日不落國」嘅英國吖！

好心喇，自上世紀八十年代初，英國皇家海軍共裁減了五十多艘軍艦，其中一半係執行低級別任務嘅巡邏艦，皇家海軍依家連一艘像樣嘅驅逐艦、護衞艦都冇，硬件裝備「不給力」，英軍士氣又點會好吖？英國冇做「大佬」N年喇，依家卻借中國政府推動「港版國安法」亂咁吠！忽然春夢乍醒，底褲未來得及着就彈起來呱呱嘈！呢，英國七名跨黨派嘅前外相，佢哋日前去信首相約翰遜，叫佢快成立國際聯絡組，處理香港問題喎！強調英方必須帶領全球應對。幾條爛船，打海盜都嫌你廢，打海鷗仲可以！

忽然「大哥」上身嘅七舊廢電池，同「末代港督」彭定康鬥廢噏，手指指話中國喺香港推行國安法違反《中英聯合聲明》，促請英方與盟友成立國際聯絡組協調聯合行動。阿哥，這不是扮大哥狗拿耗子多管閒事嗎？呢幾日，美國嘅反警暴示威席捲四十多個州，五十多個地區宵禁，特朗普叫囂暴徒若「敢闖白宮，放狗咬人」，一面據講躲入白宮地下碉堡避難，可見美國嘅警暴，破壞力比香港不知嚴重幾多倍？

英國呢個「日已落國」，老到屙尿射濕鞋，行路風一吹都倒頭褪，功夫茶就係唔明佢哋都戴咗好耐老花鏡㗎啦！唔知係乜老花鏡？係咪加咗顏色上去呢？如果唔係，點解香港出現問題美國有，香港冇嘅問題美國都有噃！好似示威人群都未嗌「光復美國，時代革命」、「州州獨立，今晚和你唱」，特朗普已大叫會把「反法西斯主義」列為恐怖組織；美國當局喺各地動員五千名國民警衞軍應對示威活動中嘅突發事件，強調容許動用各種資源對付暴動者！嗱！肯塔基州一男子無視宵禁令，遭警一槍擊斃，特朗普揚言要用「兇狠武器」伺候！果然唔係同你玩玩吓。嗱！相對香港嘅「止暴制亂」真係止唔到咳，英國卻煞有介事要監察，而美國就任其無法無天打壓示威者？眼尾都唔敢瞅一下，更遑論「監察」，呢個仲唔係雙重標準？

功夫茶𢱑晒頭，同樣係黑暴，美國仲係世界最強國，而香港不過係蕞爾小島、彈丸之地，點解咁大陣仗要敲鑼打鼓，成立乜鬼國際聯絡組去處理吖！咁即係射蚊用大炮啫！美國依家亂過亂世佳人，南北戰爭時恐怕都未有咁暴力，英國佬咁Q叻，又唔見話叫「國際聯絡小組」去監察處理喎！呢個過氣「大哥」，慳啲喇！「港版國安法」勢在必行，你監條毛咩！