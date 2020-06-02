神州觀察：屠狗盛宴復將至　亟待立法阻惡俗

湖北武漢早前有老翁感染新冠肺炎送院，所養愛犬竟一路尾隨至醫院，一周後老翁不幸疫亡，愛犬持續守候三個多月，不離不棄精神令人感動。只是一年一度的廣西玉林狗肉節舉行在即，包括像這些忠犬在內的眾多狗隻或將面臨被集中虐殺的命運，當局絕對有必要為動物權益保護乃至人類的文明進步做些實事。

農業農村部日前公布《國家畜禽遺傳資源目錄》，首次列明三十多種傳統及特種畜禽種類，惟大眾熟知的狗隻不在其中，也算是順應民意的一種體現。正如當局早前所說，狗已從傳統家禽變為伴侶動物，國際上普遍不當作畜禽，內地社會大多數意見亦反對將狗列入目錄；只是當局又指狗也不屬於野生動物，並不意味不能養，各地逕可結合自身實際進行規管，遭輿論批評做法卸責。

既不屬家畜，又不屬野生動物，那麼狗隻究竟應該算哪一類？能養就等於能吃，而且還可以「合法」地吃，所以說來說去等於沒說，而像這種模棱兩可、含糊其詞的官方表態，對動物的保護可說毫無幫助。眼看玉林狗肉節又將舉行，有網民擔心會因此誤墮法網，其實這還不是問題的重點，而是合法的狗隻大屠殺即將再次上演，卻無人能夠阻止；要徹底杜絕這種野蠻行徑發生，亦非農業農村部所能解決，惟有及早訂立《動物保護法》，才能讓人看到希望。

說起玉林狗肉節，堪稱臭名昭著，多年來每到六月下旬的夏至日便血腥登場，持續近十日間更可屠殺逾萬隻狗，場面慘不忍睹。譬如過往曾爆出有狗販以瓦斯噴槍活烤狗隻，火舌直接對準狗嘴、眼睛部位，任其痛苦掙扎、哀嚎，狗販與旁觀者卻表現得很開心。殘忍麻木之餘，一些民眾的觀念亦很落後，有人居然相信狗隻愈是受到驚嚇，宰殺後的肉味愈鮮美好吃，以致在狗肉節也好，平時也好，總會不時見到有狗隻遭棍棒活活打死，或直接扔進滾水燙死等恐怖暴行，叫人毛骨悚然。

此外，狗隻來源及衞生安全等問題亦令人關注，不少流浪狗乃至寵物犬亦有售賣，既無檢疫，又助長偷盜等社會問題滋生，屠狗惡俗亦因此屢遭國內外保護動物團體、人士抵制，乃至早已上升到破壞國家形象的層面，屢屢折射出內地社會糟糕落後的文明現狀。更叫人無法理解的是，就算退一步講，內地可以合法販賣、屠宰狗隻，又何需每每以野蠻殘暴方式相向？人類的惻隱之心在哪裏？

其實不止是狗肉節，由於內地至今仍未就動物保護進行立法，亦使得社會上各種虐待動物行為愈趨猖獗，從高等學府的大學生到普通市井鄉民莫不樂於此道，擁抱文明更待何時？