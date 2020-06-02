世界視線：新冠蝗災難解決　慎防印度走險棋

經過歷時三個月的封城措施，印度總理莫迪終於決定在六月八日起陸續解封。然而，新冠肺炎疫情尚未解決，另一場天災旋即殺到：天氣炎熱的六、七月，將是當地蝗災的新高峰期。印度是人口眾多的農業大國，若被蝗蟲食掉夏季收成，後果不堪設想。新德里當局陷入嚴重焦慮之下，恐又會引發南亞局勢風浪，甚至兵行險着改變地區平衡。

雖然官方統計數字顯示，印度在今年第一季度仍有百分之三點一的經濟增長，但這是該國自二○一二年以來的最低增幅。加上新冠疫情和蝗災雙重打擊，該國全年的經濟增長更可能自一九七九年以來首度出現負值。經濟崩塌將嚴重削弱莫迪的民意支持和管治威信。

在抗疫和滅蝗問題上，印度本可向中國求助，但新德里一向視北京為競爭對手，此舉恐進一步招來國內外反華勢力和盟友不滿，故只能選擇截然相反的道路，趁中美交惡，莫迪公開呼籲外資撤離中國，改往印度設廠。然而遠水解不了近渴，即使外資願意前往一試水溫，也難在短期內化解新德里的困境。

印度轉移國內矛盾的另一個選項，就是在中國或巴基斯坦邊境製造緊張局勢，刺激國內仇外民族情緒。事實上，印度軍方近日已不斷在中印邊境挑釁，引發雙方士兵毆鬥。但是，自從近年中印洞朗對峙及印巴爆發空戰後，新德里亦意識到這類邊境摩擦引發全面戰爭的危險性。

換言之，經濟崩潰的危險與日俱增，對中、巴挑事又可能得不償失。莫迪拒絕了美國總統特朗普調停中印糾紛的「好意」，並強調由兩國自行化解糾紛，說明他暫無意跟特朗普全力打反華牌。同樣，印巴邊境亦未出現大規模衝突迹象。

但這並不代表南亞平安無事。印度正於與尼泊爾接壤的地區修建一條直達西藏邊境的公路，這不僅加劇印度與尼國的領土糾紛，也強化了印軍在區內的調動能力。印度主流媒體近日亦開始羅列尼國罪狀，包括鼓動反印民族主義，及充當中國的傀儡。時值中美鬥得難解難分之際，難道印度盯住了這弱小的鄰國？