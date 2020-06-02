五月十二日我在本欄刊出「美國動亂」一文，是順着美國社會的結構矛盾和特朗普政府防疫治疫的政策趨勢作分析，沒說暴動甚麼時候爆發，因為美國社會的暴動不是像香港由美國策劃的「顏色革命」，有劇本、有時間表。但是，美國社會矛盾極深，防疫治疫的失誤更加劇了矛盾，把窮人和黑人的困境加深，因而一地出事，全市、全州乃至全國都爆發暴動，逾四十地實施宵禁，國民警衞軍出動鎮壓。

美國在香港做的壞事，卻加倍在美國體現出來。美國官員便開始說，或是極左政治團體策劃，或是極右白人至上政治組織滲透，把示威轉化為全國性的暴動。

網上更有陰謀論，指是極右勢力製造這樣的動亂，以便軍隊出動，把衝突升級，方便總統宣布緊急狀態來軍管，把國會與司法體系暫停，取消選舉，成就特朗普作戰時總統的願望。這未必可信，卻有其政治發展的邏輯。且看今後的發展，武力鎮壓是否嚴重，反抗的群眾會否屈服退忍。幾天的時間便可看到結果。

有趣的是，美國政府與媒體竟然沒有推諉暴動責任於俄羅斯與中國，加州示威人群中更有洋人舉起中國五星旗。美國的暴動，打消特朗普對華的無理攻擊，也扭轉了西方媒體對香港處理「顏色革命」的批評。國際媒體再不是不停地播放特朗普等對中國的指摘，或有關香港的被欺壓，而是美國城市的烽煙四起，和美國白人警察虐殺黑人民眾的影像。

美國政府這幾年的公關宣傳，一下子便崩潰了。作假終掩蓋不了事實的真相。美國的一國兩制是種族主義的壓榨，香港的一國兩制才是文明的民主安排。民主不是口說理想主義但所做的恰恰相反。

事實上，作為全球唯一霸權國家，也極力要求主宰世界，控制其他國家，美國的舉動會影響深遠。

也許今次暴動未必演變成公開的內戰，特朗普也未必有足夠的藉口來實行軍管、延遲選舉，但暴動顯示出來的種族主義、社會矛盾不可能由鎮壓而消除，高壓之下只會轉變為更失控的童黨、極端組織和更廣泛的毒品和治安問題。去工業化的舊城市會變成惡土，政府失去治理的能力與意願。美國更傾向於分裂為貧富對立，中產階級在當前新冠肺炎疫情與大失業潮中被淘汰掉，暴動甚至使第二波疫症來得更早，打擊更大。

若特朗普能不計社會代價迅即鎮壓動亂，他可能更挾強勢打選舉戰，對付中國的措施更會層出不窮。脆弱的美國對中國便是最後一戰！