香港的漢奸走狗和反中亂港之人用盡吃奶之力，乞求老美制裁香港和中國，以為這樣就能嚇退北京，保護他們，可更加肆無忌憚的「為美國而戰」。山姆大叔對此也「深信不疑」，一個勁兒的叫囂，總統特朗普、國務卿蓬佩奧「盤馬彎弓」、躍躍欲試了好一陣子，終究揭盅，然所謂制裁措施不過爾爾，凡此也早為北京和港人所料到。

按照這樣的制裁，老美佔不了甚麼便宜，北京、香港一起反擊，用同等力度回敬白宮，吃虧而損失更大的將是老美。算經濟帳如此，算政治帳更是如此。在「蝕底」很深的政治帳中，香港的漢奸走狗、反中亂港勢力將是買單主角，他們要為老美「犧牲」或被老美當爛帳棄掉，而北京正好利用這次機會，「打狗更加不必看主人」的對他們的賣國求榮、叛國投敵、危害國安行為嚴厲打擊。

這樣的下場，「叛國禍港四人幫」的黎智英等人恐怕早已估到。於是，他們擺出一副「準備犧牲」的架式，大喊大叫向美呼救，以為老美只要強力制裁香港，嚇退北京，或許尚有一線免於完蛋的希望，他們既有僥倖又色厲膽薄。

然而美國人清楚，一旦制裁，不論「輕重」，他們的走狗漢奸是一定會首先倒大楣的，只會加速滅亡，只會先替主子捱棍子。可是，老美又是不在乎的，不會把其死活當回事的；養兵千日，用在一時嘛，何況養狗乎？死多幾條狗，有啥可惜的？

不過，黎智英之流也還另有僥倖之心，這就是「港版國安法」，只要不具追溯力，只要他們現在就裝死躺下，他們在反修例暴亂中幹下的危害國安之罪就能不被追究，他們就只會被香江府衙以「參與非法集結」之類輕罪檢控，距「完蛋」差之遠矣。每念及此，黎智英之流更可大喊大叫「不怕犧牲」，深藏心驚膽戰於心底，過幾下「英雄無畏」之乾癮。

只是此時此刻，會不會又深悔當年說出過「不怕踎監，就怕洗廁所」這等鼠輩窩囊話呢？假扮英雄，好笑乎？