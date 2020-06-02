「我不能呼吸」，這是遭白人警察壓頸而死的明尼蘇達州黑人男子臨死前發出的哀嚎，更是對美國種族主義的怒吼。美國一直以民主自由自詡，並稱之為普世價值而強迫全世界接受，但如果美國黑人連呼吸的權利也沒有，民主自由從何談起？普世價值又從何談起？該名死於警暴之下的黑人男子並不是個別例子，美國每年都有大約三百名黑人遭警員槍殺，多數人事發時並沒有反抗，而且手無寸鐵，可見美式民主是多麼的虛偽。當然，見怪不怪，其怪自敗，連前總統奧巴馬也曾被特朗普質疑不是美國出生而受到歧視，一般黑人的處境更是可想而知。

見微知著，美國對所有事情都持有雙重標準，而不只是種族歧視這麼簡單。香港爆發反修例暴亂，美國將打砸燒搶的暴徒稱為「民主鬥士」，將依法執法的警察形容為「濫用武力」。好了，如今輪到美國爆發騷亂，特朗普第一時間將示威者稱為「暴徒」，還威脅開槍鎮壓，更揚言白宮有「惡犬及兇狠武器」。實際上，美國騷亂的暴力程度遠遠不及香港暴亂，起碼沒有出現圍毆警察、放火燒人等血腥場面，如果按照特朗普的標準，香港警察豈不是早就應該開槍鎮壓？

最諷刺的是，有美國政客指當地騷亂是外國勢力煽動所致，這真是應了一句老話：剃人頭者人亦剃其頭。美國到處策動顏色革命，搞得全世界烽煙四起，莫非報應終於來到？到底是哪個「外國勢力」可以煽動美國數十個城市騷亂？有人嘲諷香港暴徒或已滲透美國，雖是開玩笑，但已足以令人莞爾。暴力無國界，暴徒有樣學樣，美國在香港煽風點火，自食其果不足為奇。如果說香港暴亂是「一道美麗的風景線」，那麼美國這道風景線顯然更加美麗。日前白宮遭示威者包圍，據說特朗普一度進入地下碉堡避難，香港特首也不至於如此狼狽吧？起碼香港沒有實施宵禁。