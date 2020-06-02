這幾天美國示威鬧得火紅紅，相反香港比較靜，素來喜歡抽水的反對派，包括泛民主派政客以及網民都似乎「借了聾耳陳隻耳」，出乎意外地說話少了很多。為何會突然沉靜下來呢？原因很簡單，就是他們怕被人追問對美國警暴事件的看法。一方面怕得罪他們奉之若神明的美爹，另一方面作為支持平民示威抗爭的一邊，經常自比為雞蛋，要對付高牆，那怎可能去批評美國的黑人示威者呢？

黑暴長期標榜的是兄弟爬山，各有各做，那請問美國抗爭者是否他們的兄弟呢？為何現在變了沉默，不為他們發聲呢？說到底，他們的雙重標準又一次展現，自己在示威縱火堵路，就是違法達義，情有可原；警方阻止就是違反公義，執法當作違法。把同樣行為搬過去美國，只要是美爹特朗普下令鎮壓，就是那批示威者該死，與香港示威不可同日而語。反對派常說人家搬龍門，其實自己連龍門也不設，毫無原則及底線，就是自己說了便算。

反對派其實內部也有出現分裂問題，對美國最近發生的事件莫衷一是，自摑嘴巴，成為笑話。泛民有一批人公然乞求不要取消香港的特殊待遇，包括獨立關稅區地位；另一批本土派勇武派主張攬炒，求仁得仁，美國制裁力度愈大，愈感到興奮，對於泛民怕死這種縮骨行為，十分不滿。

網絡上黃絲兩派互相批評，藍絲吃花生看戲。其實黃絲陣營並非牢不可破，他們的政治光譜太闊，有些是勾結外部勢力，為不可告人的利益而戰；另一些則被洗腦，瘋狂反中，對國家發生天災人禍會拍掌叫好。各自的理念與政治立場截然不同，口裏強調和勇不分，永不割席，各有各做，但面對「港版國安法」來勢洶洶，為了自保，都不惜反面。堡壘從來都是從內部攻破，反對派鬼打鬼，經不起考驗，當然會像佔中般慘敗收場。