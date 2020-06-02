英治時代香港的地契年期大概分為三類，七十五年、九十九年及九九九年，後者主要是一八四八至一八九八年間，即香港開埠早期批出的土地，多數是港島區土地，九龍區亦有少數地段為九九九年期。回歸後特區政府批地年期，一般是五十年。當批地到了期限，政府原則上有權把土地收回，另作安排，不過，除非特殊情況如公共建設需要，政府收回土地情況甚少出現，更多是繼續原來的土地使用，政府每年另外收取地租。

但回歸後卻發生一樁特別批地事件，傳媒甚少報道。根據獨立股評人David Webb在二○一八年的查契結果顯示，特區政府在一九九九年把花園道美國駐港總領事館的地契，以港幣四千四百萬元代價，延長為九九九年，同時把限制出售和使用的附加條款取消。即是說，批地期限大幅延長，美方還有權出賣土地套現，此地契可能是全香港年期最長的地契了。

美國總領事館的舊地契是由一九五○年開始，原本是七十五年再續七十五年，每年地租為二千零九十二港元。地契指明是作領事館用途，只收取象徵式地租。如果美國把領事館遷離，土地要交還給香港政府。但舊契也預留一附則，是美方有權給香港政府三個月通知，買斷批地，地價由雙方另行商定一個合理價錢。David Webb估計，這幅六萬多呎的地皮，坐落罕有地區，連接聖約翰教堂、舊政府合署和禮賓府，以土地建築面積五倍計算，其市價應是批地新契的港幣四千四百萬元的一百七十五倍，即市值七十七億元。這幅土地以四千四百萬元轉為九九九年期，明顯大幅度向美國政府轉讓。有傳媒報道，九七年一月香港回歸前夕，美國政府曾啟動美領館地契中的買斷特權條款。若當時成事，加上外交豁免權，相當於九七後在港的一塊中國領土遭變相割佔。該交易協商回歸前未完成，後來特區政府與美方談妥修改地契，刪除特權條款，條件是把可買斷地契改為只在港英早期常見的九九九年期限。

比對金鐘的英國領事館的特別批地，期限也只是到二○四七年，即香港回歸後五十年不變的第五十年。而這幅特別批地，還是在英治時代進行，由香港政府與英國政府安排，自己人私相授受，都沒有特區政府對美國政府般慷慨。

有評論說，美國領事館的特別批地甚為特殊，前所未見。香港回歸才不過兩載，當時花園道較高處的大廈有約三千呎單位成交，都值五千萬元了，而且到二○四七年還要再補地價，可見有關批地是大贈送。到底是哪個官員如此闊綽，也應有人追查一下。