剃人頭者人亦剃其頭。美國爆發前所未見的全國性騷亂，特朗普嚇得躲進白宮地堡不敢出來，有此一劫可謂大快人心。然則，一直緊抱美爹大腿討狗餅的本港反對派不知如何是好，手掌是手足，手背是主子，幫哪一邊也難以自圓其說。

鴉雀無聲數日，他們終於想出替主子洗白的文宣，大小漢奸齊齊在臉書貼出所謂港美對比圖，特別是以一張美國警員單膝下跪的圖片大做文章，指美警也會站在群眾一邊；又說殺死黑人的警員會被控謀殺，香港沒有警員被控；並指州長說過紅磚水泥不及人命重要，香港高官則只懂慰問港鐵也不慰問傷者；還有，美警拘捕記者後會道歉，港警沒有。

哈哈哈，反對派挖空心思就只能提出這些「理據」為主子洗白，完全不值一哂。首先，有關警員單膝下跪向示威者道歉完全是無中生有，事實是他們向黑人死者致哀而已；而美警被控謀殺、港警沒有，別說沒有一個暴徒為港警所「謀殺」，真相是美國地方當局最初是包庇殺人四警，僅革職了事，若非引發軒然大波，白人警員會被控嗎？至於州長說死物不比人命重要，不知是哪個州長？反倒亞特蘭大市長指摘暴徒打砸搶燒、四處破壞絕非示威。說到拘捕記者，試問美國騷亂現場，會有數以百計記者將警員團團包圍掩護暴徒嗎？何況連CNN也遭暴徒打砸，反對派看不到乎？更不必說，一哥鄧炳強早前已向受到不禮貌對待的記者道歉。

再說一個港美最大不同之處，香港治安只有警察維護，美國卻有國民警衞軍和軍隊，個別美警不想與暴徒為敵不足為奇，只有到了軍人都掉轉槍頭支持暴徒，反對派才好大肆宣揚吧。香港連解放軍也不敢介入，特朗普卻說明隨時出動軍隊平暴，國民警衞軍早就荷槍實彈出動。真想對反對派說句「算罷啦」，美國手足你們不敢支持，洋主子又不敢明撐，倒不如收聲當幫忙咯。