劍客相逢，功夫孰高孰低，不一定要結結實實打一架，雙方在舉手投足間，往往便能露出武功家數。一方留神觀看，再略作琢磨，就知道是否另一方的對手，自知不敵，便得趕快避走。一個明智的劍客，只有在穩操勝券或跟對方工力悉敵時才會出招，否則你就算有四條手臂，恐怕都要掉光。

香港反對派的劍客卻完全不懂觀機，早在今年四月，筆者眼見北京的大內高手仗劍而出，相隔一里路也能感受到其肅殺之氣，我已馬上撰文，提醒反對派從速遁逃。可惜這幫人不自量力，還想挺身而鬥，結果劍未出鞘，全身穴道已被對手所封，根本沒能打上一個回合。

四月十九日，本欄發表一文，題為「抗擊亂港者如抗病毒」，文中說：「北京政府執行力是驚人的，不鳴則已，一鳴驚人。一旦香港反對派跟新冠肺炎病毒一樣，被定性為必須全面撲滅的對象，則他們的好日子便已到頭。」該文結論說：「亂港者如要自救，唯一的方法就是讓自己不要再成為病毒。」

以往，外人沒見識過中國政府真正的執行力。今趟大疫當前，阿爺展示功夫，二話不說，封城、隔離、建方艙，再動員全國力量向疫區馳援，只消兩、三個月，便由全球最危險的疫國，一變而成最安全的地方，如此身手，堪稱舉世無雙。

這樣的高人正翩然南下，劍指香江，難道反對派還要待對方動真格，才知道退避嗎？奈何，反對陣營中人卻當真如癡如盲，眼見阿爺料理好新冠肺炎疫情後便要伺機出手，他們卻渾然不覺，還要在訂立《國歌法》的問題上百般阻撓，滿以為中央會像修訂《逃犯條例》一般，再三退讓。

如今中南海突然祭出「港版國安法」，這一招足以見血封喉，反對派後悔已然太遲！