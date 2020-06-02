美國嘅暴力示威短期內冇可能會平息，有逾四十地實施宵禁，之不過民眾仍然走出來同警察對抗，而三十多個州份及首都華盛頓出現警民衝突，逾四千人被捕，死傷不斷增加。總統特朗普指左翼挑起示威，在推特連發多文，指包圍白宮嘅示威者係有組織，揚言示威者一旦闖入，將面對惡犬及最兇狠武器。

美國嘅種族歧視數十年如一日，所謂民權、民主、民享、民有，其實講一套做一套，貧富差距極大，仇富情緒一經撩撥，就如星星之火，可以燎原。大家從電視畫面可以見到暴民打砸名店，到汽車陳列室搗亂，打爛名車洩憤，砸爛名店搶掠手袋！距離白宮幾個街區嘅多間餐廳亦遭破壞，有人在高級餐廳門口噴上「富人不再安全」字句，並取下銀行懸掛嘅美國國旗點火焚燒！

華盛頓市長鮑澤批評特朗普美化暴力，指「沒有惡狗和兇器，只有一個躲在柵欄後害怕的人」，這明顯是往特朗普的臉上猛噴冷言冷語！據稱，日前示威者包圍白宮期間，特氏一度進入白宮地下碉堡避難，認真狼狽。看來，特朗普大言炎炎要讓美國再次偉大，不但沒有達標，而且愈行愈遠！一場新冠肺炎疫情，美國感染人數全世界最多，死人亦係最多，抗疫不力，就一味甩鍋中國、世衞，這哪裏有一絲大國嘅風範？

特朗普早前揚言香港若實施「港版國安法」，美國將有一連串制裁措施，明眼人都知係借力打中國，威嚇取消香港獨立關稅區地位，置美國每年約三百億美元貿易順差於不顧。喂！呢招唔係打殘中國、香港，而係玩殘美國商人喺香港嘅財路，係搬起石頭砸自己腳！

特朗普用盡一切手段，無非為了爭取連任，之不過老朽恐其機關算盡太聰明，反算了侵侵性命！到頭來反落得「忽喇喇似大廈傾，昏慘慘似燈將盡」，咁就一世英名盡喪！先安內後攘外吧，否則講乜都冇用！