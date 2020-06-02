「港版國安法」令香港成為世界焦點，美國總統特朗普亦宣布了對香港及中國的反制行動，四招全是北京及金融市場意料之中的事。好笑的是，反制中國卻鬧出個與世界衞生組織斷絕往來，特朗普九唔搭八的招數，只落得一個「哦」字。中國不但不怕不退，樂觀派更看到一點，出完這些招，美國能捏中國脖子的招已經沒有了，未真正開戰已彈盡糧絕，白宮幼稚園的手段也就這樣了。

特朗普這次是下死手的，對香港沒留一點惋惜，押上美國對港享有的每年約三百億美元貿易順差，也要向港貨徵稅。問題是，他惡狠狠的宣布，卻沒有講明何時啟動，沒有那句鏗鏘的「即時反制」或六月一日起生效的時間，那麼，他所謂制華招數只是期票，連支票都不是，措施有多強而有力，大家有目共睹。

中美終於全面對撼，香港反對派及一眾洋奴拍爛手掌，或喜上心頭，或欣慶洋爸爸終於出手護奴了，可是，小奴兒的笑容持續不了幾天，他們期望美國及國際施壓會迫使中國退讓的一幕沒有出現，大國交鋒反而愈來愈激烈。

洋奴們到底從哪一點揣測中國會懼怕國際壓力？北京在推動「港版國安法」時，哪一點有怯懦之態？到了現在，誰都知道，中央政府出招前已經考慮了美國的一切反應，而中國依然鐵了心推動國安立法，便根本沒把美國以至其他國家的所謂壓力看在眼裏。

北京的打算似是以國家與香港的經濟陣痛，來捍衞國家的尊嚴，及換取香港的長治久安。中國要藉此告訴世界，中華民族的大一統底線不可侵犯，中美之間的較勁，不是簡單的外交與國力紛爭，而是一場沒有硝煙的戰爭。

從另一角度看，美國這次出招後，以後再想遏華也沒剩幾招了，香港牌打不了，證明台灣牌也不會有用，未來舉步維艱，甚至彈盡糧絕，中美明顯是經濟雙輸之局，但中國贏了政治、贏了國家尊嚴！