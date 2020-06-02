美國總統特朗普宣布取消香港特殊優惠待遇，但香港獨立關稅區的地位是世貿組織賦予的，並由香港特區《基本法》保障。美國單方面取消香港特殊優惠待遇不僅違反世貿規則，而且是一把雙刃劍，對在港的美國公司造成嚴重打擊，重創美對港的出口。

美國制裁香港，出口美國的港貨將承受與中國貨一樣的關稅，所影響的是香港與美國之間的進出口貿易，但美國此舉無疑是搬起石頭砸自己的腳。香港和美國年度商品加上服務貿易量約六百七十億美元，規模有限，而本港是逆差方，涉及數額僅約四點五億美元。相反，美國是順差方，美國對港貿易順差過去十年累計近三千億美元，位列美國全球貿易夥伴首位。此外，香港是美國第九大出口市場、第七大農產品出口市場、第三大酒類出口市場、第四大牛肉出口市場。香港有超過一千三百家美國公司和八萬多名美國國民，他們跟香港利益息息相關。很多美國公司於本港投資是因為香港的特殊地位、地理位置及以市場為基礎的經濟體系，所有針對現狀的改變，都將不免損害美國於全球的商業利益。美若執意制裁香港，受傷害的最終還是自己。奉勸美方認清形勢，停止干涉本港事務和中國內政。

中國有十四億人口，具強大的主場優勢，已是美資美企多年來的投資重地。外界預料，中方反制除了「雙反」、反壟斷法等傳統招數，六月的「網絡安全審查辦法」，及去年五月宣布的不可靠實體清單，將成往後美企在華的噩夢。中國亦可向美國商品發動反傾銷、反補貼調查，更可減緩對波音、農產品等美國商品的採購行動。說到底，經濟全球化的影響下牽一髮而動全身，並不存在只打擊別人而自己不受牽連的說法。美國認為扼制本港發展便能扼制中國，這只會加速美國經濟與世界經濟「脫鈎」，成為華府於國際政治及國際經濟體系當中最大的一次冒險。

美方一直將本港作為牽制中國的棋子。近年在遏制中國發展、中美貿易戰的大背景下，美國干預香港更趨明目張膽、變本加厲。過去一年黑暴攬炒氾濫成災，美國於背後的唆使、煽動，正是根本的原因之一。香港的亂局若未能從根本上制止，不但動搖本港「一國兩制」的根基，更毀壞社會繁榮穩定的基礎，也危及中國的發展局勢。對於中國來說，國家主權安全高於一切，不容退讓，也不能容忍黑暴攬炒在香港反覆重演。中央是可忍，孰不可忍，決定由全國人大常委會訂立「港版國安法」，以法律措施粉碎美國等西方國家搞亂本港、遏制中國的陰謀。

經歷近一年的黑暴攬炒，投資者反而覺得，接連不斷的社會動盪對市場信心的打擊更大，投資者亦會觀察、評估「港版國安法」於未來是否有助維護「一國兩制」的原則，恢復社會秩序，恢復本港法治，這對於投資者的信心才是至關重要的。

奉勸美國看清事實和形勢，不要做搬起石頭砸自己腳的蠢事。香港有中央強而有力的支持，積極融入國家發展大局，緊握國家發展的機遇，無懼任何風浪。