正論：特朗普窮途末路　死心不息撐黑暴

風水輪流轉，過去一年美國總統特朗普隔岸觀火，不時伸出長臂介入香港示威暴潮，火上加油，惟恐香港不亂，終於一年後，是現眼報，也是時辰到，美國自己也身受其害，反警暴及種族不公示威席捲四十多個州，一發不可收拾，矛頭直指特朗普。

今年是美國大選年，特朗普志切連任，本來挾着中美貿易戰的優勢，年初時低迷民望似有起色，全世界都關注彈劾案對其連任的影響。他能逃過彈劾，卻避不過百年一遇的疫潮，美國疫情是全球最慘烈，引發大蕭條以來最嚴重的經濟萎縮，特朗普抗疫無方，錯判形勢，拒絕科學防控，亂向國民推薦藥物，把責任推卸給世衞及中國，令到民望倒過頭來直插，民主黨候選人前副總統拜登佔盡上風，現在再加上翻天怒潮，相信特朗普連任機會渺茫，基本上接近沒有希望。

特朗普一方面態度強硬，揚言暴亂若不停止，將會出動軍隊來鎮壓。另外一方面又出口術，試圖標籤示威者為暴徒，引導自己支持者搞對抗，再卸責極左組織搞事，甚至借傳媒斥中方等外國勢力幸災樂禍，意圖混淆視聽。但警暴以及種族不公問題根深柢固，又豈能一時三刻、三言兩語便可解決？

現在全國五十多個地區宵禁，暴亂恐怕會持續多十幾天，全國「遍地開花」，滿目瘡痍，淪陷在火海之中。特朗普成為目標，物業及公司隨時受襲，他曾要求多個州長出動更多國民警衞軍，強硬應對示威者，被部分州長拒絕。若無計可施，真的出動軍隊實彈鎮壓，恐怕闖下彌天大禍，明日便是六月四日，士兵向示威者掃射，隨時釀成「美國版六四」。

四面楚歌，美國總統窮途末路。特朗普眼前的危機若未能化解，可能即時下台。美國第三十七任總統尼克遜，因為水門事件竊聽案，成為該國史上唯一辭職的總統。尼克遜未涉及人命傷亡尚且要下台，特朗普惟有「一死以謝天下」，除了辭職下台平息民憤，別無他法。根據美國憲法，若在任總統死亡、辭職或被罷免，由副總統接替其職務。特朗普若下台，彭斯將會接任總統職務，當不了幾個月便大選，下屆總統由拜登當選，應該毫無懸念。

特朗普在位日子應該剩下不多，沒有好好收拾自己的爛攤子，依然死心不息想干擾中國內政，搞亂香港。明明美國勢力肆無忌憚地支持黑暴進行分裂國家、顛覆政權、鼓吹「港獨」和危害國家安全，卻惡人先告狀，借「港版國安法」對中港展開制裁，更借輿論影射中方介入美國暴亂，針對中國的行動從未停下。

特朗普揚言將取消對香港的特殊待遇，國務卿蓬佩奧表示，正在考慮接收香港反對國安法的人士，但未有說明具體措施如移民配額及簽證等，未知是否又是擾敵之計。現在美國陷入亂局，二百多年的聖約翰教堂被縱火，白宮被怒民包圍，有傳特朗普一度進入白宮地下碉堡暫避，疫情危機又未解除，憑甚麼向香港人招手?「日落帝國」英國已經缺乏吸引力，「動亂大國」不要妄想是天堂，隨時一腳踏入地獄門。

華府及政客露出醜陋的面目，雙重標準暴露無遺。國會眾議院議長佩洛西曾形容香港反修例示威為「美麗的風景線」，現在這道風景搬到他們家花園去，特朗普不但沒欣賞，反而指國家正受到無政府主義者及暴徒威脅，形容是「本土恐怖主義行為」，傷害無辜，人神共憤。正如中方外交部發言人所言，美方將香港的所謂港獨和黑色暴力分子美化為英雄，而將美國國內抗議種族歧視的民眾稱之為暴徒？為甚麼美方對香港警察克制文明執法橫加指摘，卻對國內抗議者威脅開槍射擊，甚至動用國民警衞軍？

香港市民，特別是年輕人，親眼目擊美國當下亂象，白宮政客的無恥，切勿當吃花生看熱鬧，應檢討及深刻反省，他山之石，可以攻玉，別國之亂，亦可作為前車之鑑。特朗普將成為過去式，別要輕信政客妖言，破壞自己家園，到頭來卻變成棄卒，悔之莫及。