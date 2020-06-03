神州觀察：全面復課勢所趨　嚴格防疫免折騰

內地新冠肺炎疫情總體形勢漸趨穩定，各地得以展開復工復產、重振經濟之餘，復課復學亦成為必然。只是考慮到境外疫情輸入及內部疫情反彈現象仍持續存在，相關防疫意識和措施都必須跟得上，嚴陣以待總好過讓病毒有機可乘，繼續折騰人。

北京市部分中小學從本月一日起正式復課，總數達四十萬人，涉及一千多間學校。為防病毒傳播，各校紛紛採取多項措施應對，包括要求學生需提供過往十四日體溫紀錄，及安排不同班級學生分時段返校，課桌改成單排及相隔一米；又在校園內加裝洗手設施，以保證學生可於體育活動後第一時間洗手消毒。

校園屬典型的密集式群聚場所，傳疫風險無處不在，惟有時刻繃緊神經，做好防疫。深圳市一千多間幼稚園日前亦打算開園，包括口罩、防護服、護目鏡、酒精棉片、消毒水等防疫用品皆已備齊，此外教職工亦提前返校消毒清潔，及對個人進行核酸檢測。此前一些已復課的學校還採用了分時用餐、加裝隔離罩等方法，杭州某小學學生戴着「一米帽」上堂，形同「百官上朝」，令人忍俊不禁，總之是各出奇謀防疫。

隨着復課復學陸續展開，一些防疫隱憂逐漸暴露出來，像安徽馬鞍山市一間大專院校近日被揭有十幾名學生發燒，其中更有六人於同一日出現集體發燒症狀，雖說初步檢測為普通上呼吸道感染，惟校方並未按規定第一時間上報，萬一當中有確診病例，勢必延誤防控時機，後果難料。貴州某中學早前亦有逾兩百名學生出現集體發熱或腹瀉等狀況，最終雖被證實屬食物中毒，卻也惹來不少猜疑及社會恐慌情緒，況且就算是食物中毒亦不可原諒，學校食安問題同樣需要正視。

而位於重慶的西南大學早前確有學生被確診，深圳亦曾披露有近三十名學生及老師染疫，然而正如鍾南山院士所言，開學這條路是一定要走，但必須保持警惕，不能讓疫情反覆折騰。東北就有學校上午剛復課，下午又得停課，怎能不亂成一團？接下來肯定有更多學校須復課，能否全面控制住校園內疫情爆發風險，端看各自的防疫意識及能力，譬如廣州增城區教育局日前下發通知，明確稱區內中小學師生皆不必戴口罩上堂，是自信還是冒險，惟有「以觀後效」。

其實全面復工復產亦面臨同樣問題，總之不可能等到國內外疫情完全消失才展開，這就更需要全國上下充分發揮聯防聯控機制效用，將常態化防疫落到實處。黑龍江的哈爾濱、牡丹江，吉林的舒蘭、豐滿區等疫情不斷失控反彈，就是因思想麻痹、厭戰情緒及僥倖心理作怪，教訓十分深刻，必須引以為戒。