功夫茶：抗疫不力穿晒窿　廢官無能累街坊

台灣已連續五十多日無新冠肺炎本土確診病例；一橋之隔嘅澳門都連續五十多日無新增確診；而香港呢個「福地」呢？本地零感染個案原已頂到十六日，一線曙光在望，可惜日前「斷纜」，尋日仲新增六宗新確診，新冠肺炎有死灰復燃迹象！

嗱！功夫茶喺踏入鼠年，大早指出香江鼠年多災異，點止長洲、大嶼山今年一月初感到輕微地震咁簡單啊！果不其然，日前物流貨倉小型爆發，尋日又增添四宗沙田瀝源邨祿泉樓居民群組嘅本地確診個案，另外兩宗係輸入個案。最大鑊係本地確診個案，佢哋係隱形帶病毒者，冇外遊，起初冇病徵，源頭感染未明！即使傳染病專家都係估估吓，可能係撳𨋢感染、甚至因信箱黐得埋感染戶，開信箱取信而賴嘢，專家話可能涉及環境感染喎！總之，人心惶惶不可終日！返屋企都一步一驚心！

香港依家就好似死咗獨生仔嘅老寡婦，即係想有好日子過，冇一點指望咯！阿哥，廢官抗疫得把口，至叻賊過興兵，疫情稍緩就「窩心」派底底「想見你同心口罩」，依家疫症重臨，廢官就做鍵盤戰士指指點點，廢噏呼籲市民戒煙，以減低感染新冠肺炎風險！唉！火都燒埋身咯，先叫你預備滅火筒，咁嘅廢官當道，防疫穿晒窿，香港有乜辦法唔多災異吖！

嗱！原本明日屆滿嘅禁聚令、以及規管食肆經營規例又要再延長多十四日，去到六月十八日；同時，內地、澳門、台灣和其他入境嘅檢疫要求，強制隔離令分別又要延長一個月及三個月。政府就話呢啲叫「謹慎態度」喎！

喂！咁「謹慎」點解咁多甩漏？社區嘅隱性傳播鏈，咁似廢官嘅廢噏切極都唔斷嘅？廢柴政府成日叫人注意個人衞生，勤洗手、出外戴口罩；之但係政府喺公共衞生方面交唔交到功課吖？本報日前就揭發房署辦事不力，多幢公屋成為疫廈後，再遭群鼠圍襲，其中疑因喉管播毒致有居民感染嘅青衣長康邨康美樓、大埔富亨邨亨泰樓，早前，風頭火勢，政府派員徹底清毒，之後又冇再跟進，好似清潔香港運動咁，高官擺個甫士，揸住條毛巾抹兩嘢就全個香港亮麗晒！

各位街坊，係人都知搞衞生要時時勤拂拭，一次消毒，永恒有效？玩魔術咩！結果老鼠橫行，上埋樓，疫廈爆衞生大災難！房署固然防治不力，有關高官又對公共衞生向來側側膊，唔多覺。食環署滅鼠勁低能，高官又佛系抗疫，咪話功夫茶唔提醒，夏天殺到，蚊患又會成為問題！鼠蚊加疫情，睇你點死！禁聚令等到冬來北風吹，屆時廢官又撲出嚟呼籲：切勿多過八人圍住打邊爐！情人更不可鬆懈除罩打茄輪吖！