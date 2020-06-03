世界視線：美國內亂無盡頭　堡壘從內部攻破

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德遭白人警察「跪殺」觸發的暴力示威浪潮，在全國遍地開花。紐約、洛杉磯、芝加哥、西雅圖及費城等東、西岸大城市，爆發連串衝突，多地實施宵禁和戒嚴，一場曠日持久的內亂、不知伊於胡底。

尤其引人矚目的是，整個國家權力中心的首都，亦深深捲入今次暴力漩渦，華盛頓特區市長日前頒布宵禁，市民由晚上十一時至翌日早上六時不准外出，期間國民警衞軍荷槍實彈，在白宮南側的橢圓形草坪駐守，然而這仍無阻示威者上街，白宮淪為戰場，有示威者焚燒國旗並投擲燃燒彈，甚至有傳總統特朗普兩度被特勤帶到地堡避禍。

有人形容這是「白宮淪陷」，可謂貼切不過，而且今次還是白宮在短短不到半年內的第二次淪陷，早前特氏的貼身隨從、副總統彭斯的新聞秘書以至白宮多名職員，感染新冠肺炎，需要隔離治療，由於相關人等跟特、彭有緊密接觸，兩人一度要分開辦公；而今次淪陷，則是因白人警察「跪殺」黑人引爆的暴力示威浪潮而起，兩者再次證明「堡壘從內部攻破」的定律，再強大的外敵也不足以打垮美國，但內部的混亂和矛盾，卻足以令國家陷入分裂狀態。

美軍自恃軍力超強，肆意對別國事務指手畫腳。美國國防部日前搞兵棋推演，聲稱二○三○年美軍將在太平洋敗於解放軍的導彈威脅，其實類似預測並不罕見，一來可以混淆視聽，麻痹敵人意志，二來五角大樓又可藉刻意提高憂患意識爭取更多經費開發武器，讓「大到不能倒」的軍工複合體繼續「有飯開」，也是一貫的作法，各界毋須太過認真。

然而，種族對立帶來的分裂危機，卻是明擺着的事。一八年一項民調顯示，約三成美國人認為國家五年內可能爆發內戰，一成更認為非常有可能，更堪憂的是，面對日益失控的局勢，特氏不是團結國家，而是繼續深化裂痕，宣布將極左的「反法運動」列入恐怖組織。特氏企圖亂中取利，為連任撈取選票，不僅用心險惡，更可能為內戰埋下種子。