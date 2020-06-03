一年多的努力，兩個一帶一路碩士課程終於獲政府的批准，可以招收今年九月的學生。

在退休之後還要費力籌辦碩士課程，主因是一帶一路的發展已成世界發展的主流，尤其新冠肺炎疫情之後，美國體制與美國的實力再不足維持其全球霸權，世界在中國的復興下進入多極的體系。也正是幾千年歷史的「絲綢之路」的體系，由英美體制轉入全球化多極體制。對中國內地、香港，乃至東南亞，將帶來巨大的機遇，任何領域都會引起結構性的轉變。

很遺憾地，香港乃至眾多國家的有關學術研究，一是不承認「絲綢之路」對世界文明與歷史發展的重要性，研究不多，偏於考古文物。二是以英國、美國等西方強權國家的偏頗觀扭曲歷史，貶低亞洲等國家的歷史發展，用殖民主義、帝國主義的現代化概念，來抹殺歐洲、亞洲及非洲等國歷史上的相互交流、合作和競合之中的創新。後果便是所有國家的發展都只能循英國、美國體制訂下來的發展道路，現代化變成西化，西化變成英美化，且是英美指定的從屬依附關係的範疇，不能逾越。歷史和人類發展便套在強權主宰的框框內。

學術與歷史不應由政治決定。西化的國際關係、國際經貿、國際歷史都是概念化、簡單化，單線發展，不理會各國的特殊因素，也不承認它們創新變革的多元化可能。甚至在研究中把不少的國家、區域拋棄，視作不存在，或只是強權發展的一些不重要枝節。學術與歷史便變成標準化，並將這個標準框框來否定這些國家不同的創新與發展。中國提出一帶一路倡議，實際承接了歐亞一些國家與國際組織二、三十年的努力。中國復興本身是打破強權規定的常規，「絲綢之路」的恢復發展更是打破二、三百年的世界秩序與格局，意義重大。

在香港、內地，乃至其他國家還未有嚴謹的課程重整「絲綢之路」的歷史變化和今後發展的趨勢。香港假若能率先成立這樣的多科際的碩士課程，意義不僅在於培養人才，更可以推動社會對一帶一路國家的巨變增加認識和推動調研，轉變社會的思維。對正處於轉型期的香港、大灣區，以至內地都是關鍵。

香港缺乏懂一帶一路的人才，但正因香港的國際地位，可在國際上招攬專家來授課。第一年除邀請香港在海外的教授外，還與基輔大學合作，借用他們在前蘇聯東歐久負盛名的學者參與，提供與英美標準化的不同視野。珠海學院作為私校辦這樣課程，更具靈活性。