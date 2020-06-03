特朗普參選上台，動員的是白人種族主義和「文明衝突」兩股民粹力量，這兩股力量之所以能把特朗普代表的傳統美國極右勢力捧上台，是和美國內政外交都遇到了極為嚴重的尖銳複雜的深層次矛盾相關聯。特朗普只是想利用這些矛盾而上台，當選後繼續操弄這些，野心勃勃，「讓美國再次偉大」，也讓他本人能成為老美歷史上「最偉大的總統」。

然而，特朗普這個人不但「人格有缺陷」、「心理有問題」，而且眼高手低，志大才疏，他的「治國理政」外交上處處樹敵、八面碰壁，加速加深了老美霸權主義衰落，內政上則完全不能化解。由於全球化、移民潮、貧富懸殊加大，白人種族主義肆虐引起的社會矛盾，而且令其更加尖銳。這些年，特朗普用「文明衝突」為指導向中國開戰，用「白人種族主義」維持國內「死粉」的支持度，他要以這兩股政治勢頭，向十一月的總統大選再衝鋒。

然而，白人警察跪頸令一名黑人致死的虐殺事件，引爆了老美內部各種矛盾衝突的大爆發。老美當局對這種赤裸兇殘的「白人欺壓黑人」的種族歧視暴行明顯袒護，企圖大事化小，遂引發全美數十城市的抗議騷亂。此事件在特朗普看來是「政治上很不正確」，是對他的總統大選的衝擊。於是他以一貫的蠻橫強勢，指摘包圍白宮的示威者是由「極左派」和外國勢力組織的，叫囂示威者如果一旦闖入白宮，「將面對惡犬及最兇狠的武器」，特朗普還聲稱軍隊會開槍。

然而，特氏的強橫和威嚇火上澆油，出來抗議的人更多，掀起暴亂的城市更多。最令特朗普不堪的是，愈來愈多的白人和其他種族人士抗議特朗普，還有老美盟友的「白人國家」的民眾聲援美國的示威者，這說明特朗普操弄種族主義不得人心。

特朗普篤信「文明衝突論」向中國開戰已經撞了板，今後還將撞更大的板；特朗普操弄種族主義又已惹了大禍，今後還會惹更大的禍，他的日子很不好過。