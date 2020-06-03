看到美國連日來的騷亂，許多人第一反應是：你們也有今天。這不是幸災樂禍，而是感嘆天理循環報應不爽。一直以來美國到處煽風點火，策動顏色革命，搞得全世界都不得安寧，如今輪到自己被光復被革命，全國亂成一團，連堂堂總統也要躲進地堡避難，這不是報應又是甚麼？

沒錯，做人要厚道，不應對別人的痛苦幸災樂禍。問題是，美國懂得厚道嗎？香港反修例暴亂持續一年，美國政客將打砸燒搶的暴徒美化為「英雄」，將依法執法的警察稱為「警暴」，而當美國發生反種族歧視騷亂，特朗普卻將示威者稱為「暴徒」，更揚言放狗咬人，出動兇狠武器。還有，中國爆發新冠肺炎疫情，美國傳媒將中國人稱為「真正的病夫」，而當美國疫情失控，感染病例及死亡人數冠絕全球，特朗普卻將所有責任推給中國。更匪夷所思的是，美國的國家安全法例比任何國家都嚴厲，而當中國行使主權制訂「港版國安法」，特朗普卻威脅制裁中國內地和香港。如果老美懂得甚麼是厚道，當為自己的雙重標準感到羞恥。

有甚麼樣的主人，就有甚麼樣的奴才，老美持雙重標準，香港那班洋奴自然也不例外。他們平時言必稱美國，將美爹視為救世主，如今眼看美國遍地騷亂，美爹焦頭爛額，他們頓時不知所措。支持美國暴徒打砸燒搶？他們不敢。抗議美國警察濫用武力？他們也不敢。譴責美國政府鎮壓革命？他們更不敢。於是只好裝聾作啞，噤若寒蟬，甚麼民主自由人權，甚麼普世價值，統統拋到九霄雲外去了。一葉落知天下秋。美國這場騷亂看似偶然，其實是社會矛盾長期累積的必然結果，是特朗普政府推行種族主義的自作自受。一個號稱世界唯一超級強國的國家，一場新冠肺炎疫情就死了逾十萬人，美國的虛弱本質暴露無遺，而老美不暇自哀，還要到處伸手，其霸權不衰落才怪！