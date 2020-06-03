特朗普自從上任後，其言行及種族主義，令到不少美國人引以為恥，想盡辦法把他踢下台。在中美貿易戰中取得甜頭，本來一度連任重燃希望，可是天意似乎要送走這個商人總統，一個世紀疫潮，美國是全球疫情最嚴重國家，超過一百八十萬人染病，作為世界第一大國，特氏抗疫失敗，愧對全國人民，早應該引咎辭職，可是他臉皮夠厚，把所有責任都推卸給中國，製造對立局面以混淆視線，希望國民把怒氣發洩到華人身上，他自己便甩身。

天作孽，猶可違；自作孽，不可活。美國民眾抗議警暴殺黑人，串連反種族歧視示威，怒火大爆發釀成全國性騷亂，歸根究柢，也因他上台後大搞種族主義政策，處處白人優先，令黑人怨氣更深，今次警暴事件只是導火線，特氏現在是自食其果。他深知大勢不妙，又想找替死鬼，宣稱是極左組織「反法西斯運動」及激進左派製造騷亂。而且更想重施上次大選的伎倆，借黑人運動挑起種族仇恨，動員支持者出來搞對抗。民主黨總統參選人、前副總統拜登走出來呼籲示威者冷靜，不要被憤怒支配，不可以讓暴力騎劫，令示威目的失焦，免得中了有心人的計算。示威怒火沒法平息，特氏沒有想辦法疏導，反威脅會出動軍隊鎮壓，他嘲笑部分州長是弱者，但自己在白宮被示威者包圍時，據稱曾一度躲在地堡。如此品性，國民怎會不反他？各行各業都有人站出來為黑人發聲，美國有警員單膝下跪為死者弗洛伊德祈禱，令政府更無地自容。

事件引起全球關注，英國、加拿大、德國及澳洲都有集會聲援美國反警暴示威。香港就比較沉靜，特氏是不少黑衣暴徒的「美爹」，反警暴的示威者是「手足」，最好置身事外，繼續左右逢源。可是美爹情勢愈來愈不妙，隨時要下台以息民憤，他們還不出來聲援，遲了恐怕沒有機會喇！