美國各大城市正因黑人弗洛伊德之死繼續沸騰，未見平息迹象，日間群眾堵路，包圍政府建築物，與警方對峙，入夜後火光處處，電視畫面大量打砸搶燒場面。

美國的反警暴示威也蔓延至其他國家，傳媒報道，英國倫敦、德國柏林、加拿大多倫多等城市都有人民聚集示威，高舉「No Justice, No Peace」（無公義，無和平）、「I can't breathe」（我不能呼吸）等標語，表示與爭取人權的美國黑人團結一致。

這次的示威浪潮明顯對特朗普政府帶來很大打擊，也看得出他的反應有點手足無措。作為總統，他有責任表明反對種族歧視，支持人權，為死者討回公道；但全國各大城市人群聚集，堵塞交通，包圍政府建築物，癱瘓各地政府運作，他作為全國領袖又不能不站在政府一邊，表態支持。特氏政府基本上傾向保守，擁護建制，所以一看見出現打砸搶燒場面便露出本質，把這些群眾叫作「thug」（暴徒、惡棍），聲言有搶掠即開槍，調動各州國民警衞軍平亂，這種立場當然會惹怒站出來支持爭取人權的美國人民。

各大城市的大規模群眾聚集中，明顯相當多白人參與，可見行動反映了人民對美國社會潛伏的種族歧視不滿，借這次事件爆發。集會中不少年輕人採用香港近一年來黑暴的慣用戰略，如就地取材，拆下道路圍欄、附近建築廢料、路上石塊作堵路物料和攻擊警方防線的武器，與警察對抗時如何用簡易物料防護自己，如何對付催淚彈和胡椒噴霧，連路上放火、搗毀商戶、擲汽油彈等手段都層出不窮。有香港網民諷刺說，莫非美國暴民向香港學習？這種說法當然不確，因為香港黑暴的祖師爺是美國特工，他們來香港傳授明裏所謂「公民抗命」，暗裏城市游擊的一套，正是他們累積幾十年經驗，在世界其他國家不斷實驗改進的「顏色革命」伎倆，一早已經著書立說，網上傳播了。這些城市游擊戰技術本來供出口用，如今倒變成出口轉內銷，相信始作俑者始料不及。

特氏政府現正忙於平息市民的怒火，因暴亂如果不平息，會引起更多國民不滿，如果與處理新冠肺炎疫情不當帶來的不滿情緒匯合，對特氏連任總統的計劃會打擊很大。

種族和人權議題並不單是美國的怒火，而是全球怒火。本來特氏政府的正確策略，是派國務卿蓬佩奧平息友好國家的怨氣，但蓬佩奧接受霍士新聞訪問時，卻意圖轉移目標，拿「港版國安法」作武器，批評中國領導人收緊對香港的控制，違反保持香港自治的承諾，聲言美國沒有基礎給予香港不同的待遇，說話完全與當前美國形勢沾不上邊。