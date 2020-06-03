世事就是這麼的奇妙，也是這麼的諷刺。當美國為香港黑暴出謀獻策搖旗吶喊之際，這場燎原之火已不受控地燒向世界各地，西班牙、智利以至英國相繼有取經於香港的暴亂發生，好不容易才告平息，美國卻在吃花生看大戲，惟恐天下不亂。

殊不知，暴亂病毒對於西方國家根本沒有免疫力，美國深層次種族矛盾，終於藉由一名白人警員殺死一名黑人疑犯而全面大爆發，全國多達四十七州皆有騷亂，不知伊於胡底。

總統特朗普從白宮地堡返回地面後仍不改死撐本色，聲言騷亂屬本土恐怖主義，要求各州州長採取強硬手段止暴制亂，包括出動國民警衞軍，否則將派兵介入。回想去年香港黑暴高峰期，有傳解放軍部署於深圳，十分鐘就能來到香港止暴制亂，當時特朗普還語無倫次謂會出面制止中國當局以武力解決香港問題，其國會政客更磨刀霍霍威脅，一旦解放軍出動將取消香港特別待遇。

結果，解放軍始終沒有介入，反倒是中方提出「港版國安法」而被美國取消香港特別待遇；更諷刺的是風水輪流轉，現在要恐嚇出動軍隊止暴制亂的是美國。人們終於恍然大悟，同樣暴力，同樣針對政府，原來發生在香港的是民主和平示威，發生在美國的是恐怖主義騷亂；原來中國出動解放軍要受到制裁，美國出動美軍則是正義。美式雙重標準之虛偽無恥，暴露無遺。

最好笑的是，美國自顧不暇，還要繼續擺出正義姿態插手香港事務。美國國務卿蓬佩奧揚言，美國正考慮「歡迎香港人前往當地」選項，但未有透露是提供移民配額抑或簽證等細節。別說可能只是照抄英國延長BNO簽證逗留期限那一套，就算真的接收部分港人移民又如何呢？這樣不是打擊中港而是幫助中港，將離心離德的港人接走，香港樂得清靜，終於可以集中精力謀發展，簡直好行夾唔送，何樂而不為？