二○○三年，香港特區想為《基本法》第二十三條立法，相近的法規在西方國家有一籮筐，本地反對派卻極力抵制，理由很可笑，說中國內地及香港不是民主國度，所以即使英美國家有，我們也不能有。筆者當時尚未撰寫專欄，面對這等謬論，沒有在報端反駁。

到二○一四年，特區政府想推行國民教育；一九年，擬修訂《逃犯條例》。這些東西在西方國家早已有之，但反對派仍是卯足勁抗拒，理由還是那個，香港不是民主國度。這段時期，筆者已撰寫專欄，但仍沒有作公開反駁。不作反駁，是因為問題太幼稚，不值得反駁，等於一個小學生質問成年人：「為甚麼你可以進出賭場，而我不可以？」成年人未必會回應，皆因沒好氣去答他，待他長大了，腦筋成熟了，自然會明白，而我一直期待，反對派能有腦筋成熟的一天。

可惜等不着，直至今年，中央要在特區引入「港版國安法」，反對派還是叨念着那句老話：香港不是民主國度……我終於忍不住要回應了，這也沒法子，當那個小學生長到三十歲，還在問為甚麼他小時候不能進出賭場，你就不得不憐憫他，而要開腔回答他的問題了。

我說嘛，「國安法」是用以保障國家安全，國民教育是用以培養愛國意識，無論在民主抑或專制國度，都是屬於不可或缺的元素，情形就如民主國家需要軍隊、警察，專制國家一樣需要。難道你可以跟伊朗、古巴的國家領袖說：因為你們的國家沒有民主，所以不配擁有武裝力量，否則會威脅到百姓的人身安全；然後再去跟新加坡的領袖說：因為貴國實施的民主制度似是而非，所以只能組織象徵式的軍隊，別國軍人可以用槍，你們就只配用棒。民主國家的人要吃飯，請問，非民主國家的人是否就能不吃？