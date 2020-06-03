有啲說話，講出嚟，真係人唔笑狗都吠！美國國務卿蓬佩奧至叻狐假虎威，奉承主子特朗普惟恐不及，拾主子牙慧當寶，早前佢一味同特朗普一致口徑，指「有大量證據表明新冠肺炎病毒源自中國一個實驗室」，被追問又攞唔出任何證據，連美國國內嘅專家都指冇證據病毒來自中國，佢其後改口稱「不確定病毒來源」。

政客變臉從來比翻書快，最近佢接受美國媒體訪問，又大言炎炎批評中國對香港收緊控制，美國就冇理由給予香港特殊待遇云云；跟住無厘頭表示，數個月前曾與壹傳媒黎智英會面，竟稱黎係一名「熱愛自由的傑出愛國者」！你不如話老虎係最溫柔嘅動物，可能仲多人信過話「黎智英係熱愛自由的傑出愛國者」喇！

撇開官媒點名批評佢係「叛國禍港四人幫」之首；漢奸黎「熱愛自由」好多市民感覺唔到，之但係佢熱愛淫賤就係人都知！為了多銷幾份毒果報，佢捏造新聞屈人叫雞、偷拍藝人私隱家居、換衫，宣淫販賤係佢真本色，「熱愛自由」應該係「熱愛豉油」，鹹到出汁！其《爽報》被狠批賣弄色情、荼毒青年，結果兩年貨仔就「爽死」了！言而無信，出爾反爾，呢頭誓神劈願話《壹週刊》一世唔賣，否則做契弟！嗰頭賣之惟恐不及，賣唔出，摺埋變相出賣員工，情願一世做契弟！

黎智英明明就係大漢奸，家陣同佢臭味相投嘅蓬佩奧高度欣賞，話佢係「傑出愛國者」！呢啲就叫「過猶不及」喇！明係臭蟲你吹噓佢成隻白天鵝，就會令人作嘔反胃嘔白泡！天道昭昭！一個叛國禍港嘅大漢奸，連佢家鄉順德祠堂都唔認佢呢個黎氏反骨仔，將佢剔除出族譜！蓬佩奧話佢係「傑出愛國者」？秦檜睇怕會從墳中跑出來伸冤：佢都係「傑出愛國者」，咁我豈不是白跪了近千年？仲話「人從宋後羞名檜，我到墳前愧姓秦」，你哋話幾咁歧視唔公道吖！我要平反！