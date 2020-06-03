美國總統特朗普矢志讓美國再次偉大，而他自己成為該國最偉大的總統，不過三年半下來，偉大與他無緣，但他倒是有望成為美國歷史上最倉皇逃難的總統！近日他更創了一項紀錄，在既非戰時、亦無遭遇恐怖襲擊時躲進白宮地堡，世上最民主國家的總統在這裏躲避示威民眾，絕了！

美國反警暴反種族不公示威怒潮一發不可收拾，即使國民警衞軍已上陣，並拘捕超過四千多人，但示威沒平息。上月二十九日，大批示威者在白宮外抗議，特氏一度發推特挑釁示威者，稱他們若衝破白宮圍欄，「兇狠的狗」會等待着。

不過這封推特發出沒多久，《紐約時報》、美國有線新聞等傳媒都報道，特氏當日曾被白宮特工帶到名為「緊急行動中心」的地堡避難，要到這個地堡有一套操作程序，首先是白宮遭到攻擊或有危險，特工將白宮狀況提升至「紅色警戒」；其次是被保護對象對事件的反應及需要。美國媒體指出，特氏及其家人對白宮外的示威感到震驚。

特氏這一躲，絕對會創紀錄、並要載入美國史冊！白宮地堡雖是臨時避難設計，但堅不可摧，可以抵擋槍炮攻擊，甚至飛機轟炸等。白宮地堡來頭不小，始建於二次大戰時，由羅斯福總統指令建造。二戰後美國國力不斷上升，白宮警備更森嚴，神秘的加固根本不為外人所知。美國總統及副總統都要參觀及熟悉相關設施，不過真正用家很少，小布殊「有幸」曾經到地堡藏身，二○○五年，來歷不明的飛機闖入華盛頓的白宮禁飛區，小布殊踏進地堡。其他總統則根本不需要用這個神秘地堡逃生。所以這次特氏利用地堡逃難，躲避受到美國憲法保障、正在履行抗議示威權的美國人民，這麼特殊的事，當然要名留青史。