功夫茶：警拉人法庭放人　大仙預告禍無窮

睇偵探小說，猜猜誰是兇手？通常去到最後，才驚覺完全估錯晒！原來最正人君子禮貌周周嗰位先至係殺人兇手！阿哥，呢啲就叫做「情理之中，意料之外」！

現實中，又有冇呢啲咁意料之外嘅情節呢？亂世傷懷，過往不時有官媒及團體批評「警察拉人，法庭放人」，脫罪個案屢見不鮮。呢，去年十月一日多區出現反修例示威遊行，一名十九歲男生被指喺黃大仙紀律部隊宿舍附近向警察投擲磚塊，當場被捕。佢事後否認一項暴動罪，案件經審訊後，法官指警察冇說出真相，故不能安心接納兩警嘅證供，裁定被告罪名不成立，成為首宗經審訊後脫暴動罪被告，難怪佢笑住感謝支持者，並表示「大家一齊加油」！

看官，一單暴動罪，法官就係唔信警察，仲話「唔安心接納」其證供，功夫茶真係以為睇小說咁「意料之外」！嗱！早前有一名十五歲男生，話要發洩對政府及警察嘅不滿，向馬路投擲汽油彈，佢承認縱火和管有物品意圖損壞公共財產兩項罪，而裁判官就稱被告係「優秀嘅細路」，認同佢滿腔熱誠深愛香港喎！是以接納感化官建議，只判佢十八個月感化！一個衰世，好多嘢不能以常理視之。

治亂世，竟然唔用重典，黑暴獲壯膽，「違法達義」加上檢控屢敗，未來反政府、破壞社會必更加肆無忌憚！法治和秩序已然缺席，本報心繫社會，關心香港何時才可回復正軌、重拾安寧，於是為市民到黃大仙祠就反修例風波未來求籤問卜，係繼一八年戊戌狗年立春後，大仙再賜下下籤「劉基歸隱」，籤文「詩酒琴棋可解愁，座中無客樂難休，或彈或唱誰知美，冷飲雖多亦是憂」。

劉基，亦即劉伯溫，乃明朝開國功臣。籤文背景講劉基擔憂功高被殺而辭官歸隱，惟有沉醉於琴棋詩酒解憂愁，無奈苦無聽眾，自彈自唱，邊有癮吖？就算飲多兩杯，都難解鬱結。解籤師傅就話寓意本港仍多隱憂，預料示威潮短期內不會有平息之象。咁又係，黑暴以來，話就話拉咗逾八千人，之不過，有幾多成功被檢控及定罪呢？睇吓市民出去食餐飯都唔安樂就知喇！就算律師都被黑暴「私了」，放虎歸山，睇吓幾時會有司法人員遭殃！

有堪輿學家指出，籤文暗示暴亂非一年半載可完結，今年係鼠年，佢稱之為「夜鼠行動」，抗爭手法會「陰濕啲」，可能夜麻麻出來擲兩個炸彈，搞到成個社會失魂，總之，求政府作為不如自求多福喎！功夫茶都係嗰句，治亂世唔用重典，法庭判案常出人意料之外，香港邊有運行吖！