世界視線：若派兵鎮壓示威　特朗普必然下台

席捲全美國的反警暴示威沒有平息迹象，且有愈演愈烈之勢，迄今有近萬人被捕，特朗普平亂無方，反指騷亂屬本土恐怖主義行為，建議各州州長動員國民警衞軍平亂，否則派兵介入，堂堂「民主大國」上演「血洗京城」的一幕，爆發「美國版六四」，並非危言聳聽。

正如美媒指出，特朗普的領導風格從來都是製造爭端，取悅最激進的支持者，面對示威怒潮，他不僅沒有呼籲國人團結並檢討根深柢固的種族不公問題，反而表示考慮派兵鎮暴，且將極左的「反法西斯運動」列入恐怖組織，大有內地文革「群眾鬥群眾」的意味。

文首說到「美國版六四」，最近有媒體翻特朗普的舊帳，指他在二○一六年大選共和黨初選電視辯論會上，將一九八九年發生在北京的那場風波稱為「暴亂」，又讚揚中國政府鎮壓這場「暴亂」的力量，如今輪到自己面臨抗議怒潮，他會否「痛下殺手」顯示「力量」，人們只能拭目以待。

然而可以肯定的是，一旦武力「鎮暴」造成嚴重人命傷亡，除了鞠躬下台，向全國人民謝罪，別無他途。相對辭職下台的前總統尼克遜以及被國會彈劾的克林頓，特朗普手上沾了示威者的鮮血，等於跟全國三億人民為敵，連最忠實的「鐵粉」相信也會轉軚。副總統彭斯將臨危受命，帶領看守政府直至十一月大選，而共和黨過去幾年早已淪為特朗普的私人後援會，一時三刻根本端不出有號召的候選人，由彭斯抑或其他人出選，均只會被拜登輾壓，「特下拜上」，至此幾乎毫無懸念。

說來諷刺，特朗普指摘中國隱瞞新冠肺炎疫情，令全世界死得人多，自己的政府卻千方百計唱淡疫情，更被踢爆向疾控中心施壓，要求對方更改死亡個案統計手法，企圖「做靚盤數」；特朗普指摘北京「侵害人權」，在香港實施《國安法》，自己的政府卻對示威者「手起刀落」嚴懲不貸，甚至為了政權穩定，不惜出動軍隊，特朗普入主白宮這幾年的最大「功績」，無疑是向世人進一步揭穿山姆大叔雙重標準的虛假面具。