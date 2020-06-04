神州觀察：公德文明危危乎　從嚴立法懲陋習

中華民族號稱擁有五千年歷史和文化傳承，且是世界上唯一沒有中斷過的文明，本可引以為傲。然而時至今日，這個民族愈來愈墮入了不道德、不文明境地，曾經的公序良俗、禮儀修養早就被丟掉，層出不窮的粗鄙陋習正在不斷顛覆文明大國的形象，惟有從嚴立法懲治，方有可能達到淨化社會風氣、改善現狀之效。

北京市日前正式實施《北京市文明行為促進條例》，不僅對文明行為進行明確定義，還聚焦公共領域的涉他行為，除針對公共衞生、公共場所秩序、交通出行、社區生活、旅遊等領域的不文明行為提出重點治理要求外，同時將新冠肺炎疫情期間實施的疫情防控措施，譬如患流感需戴口罩、出外用餐使用公筷公匙等一併納入；以及對文明觀賞、醫療秩序、綠色生活等其他方面作出規範，以期引導公眾崇德向善，把促進文明當成所有人的分內事。

值得一提的是，該條例中某些處罰措施的制訂，不再是以往的「撓癢癢」式，甚至有網民將之稱為「最嚴條例」，譬如針對乘坐公共交通工具的霸座行為，最高可處罰款五百元及拘留十日。對於損壞文物古蹟、旅遊設施的刻畫、塗污等行為，亦可處以五至十日拘留，及最高五百元罰款，被指是針對社會上近年較為突出的一些不文明行為的嚴厲應對，實屬必要之舉。

眾所周知，早前內地高鐵「霸座男」的出現一度招致輿論強烈撻伐，惟當局最初並無及時作出處罰，之後迫於壓力亦只罰款兩百元了事，以致涉事男子不但不知悔過，還專門拍片進行反嘲、調笑。此後高鐵等交通工具上的霸座事件更不減反增，成為風氣，霸起座來亦更囂張大膽，有涉事者直言可以「隨便處罰」，如此有恃無恐，無疑都是當局輕罰輕縱所致。

至於破壞文物古蹟、旅遊景點設施，更是多到數不清，譬如早前又有缺德遊客在八達嶺長城上亂刻亂寫，結果被處以行政拘留五日及罰款兩百元，但是這樣的處罰力度並不能阻嚇住其他缺德之人，到處仍有類似破壞行為發生。而且此舉能否彌補文物所受的損失，亦是個現實問題，像屢遭破壞的丹霞地貌景區，據說六百年也恢復不了，處罰起來亦未見有多嚴厲，法律如同無牙老虎肯定不行，所以北京市本次的條例制訂仍然不夠嚴。

一個文明社會的建立，肯定與國民整體素養息息相關，可惜這在內地社會早已成為稀罕物。中國人近年幾乎成為不文明的代名詞，排隊打尖、隨地吐痰、放狗不清理糞便、搖落葉、爬櫻花樹拍照等醜行隨時可以舉出一大堆，而且早已從國內醜到國外，屢屢招來歧視目光，懲治缺德行為仍需加碼。