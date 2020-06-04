中央政法委日前發文表示，根據「港版國安法」，中央政府將會派駐國安機關在香港「紮營」，這個「紮營」的意義功能和解放軍駐港部隊在香港履行職責是同樣的。一個履行「維護國安」，一個履行「保衞國防」，既然是「紮營」，那就和「駐軍」一樣，要人有人，要槍有槍，才能夠做到執法，不被掣肘和限制，「港版國安法」才能夠真正落實。

當年中英談判香港前途問題時，英夷極力反對北京九七年後在香港駐軍，就是要以此架空中央負責香港國防。這一招不成後，英夷又策動香港輿論，鼓吹駐港解放軍應當同時聽命於北京和香江府衙，還是要染指中央事權、解放軍軍權，這個主張太過狂妄和幼稚，有人鼓吹了一陣子沒人搭理，只好偃旗息鼓。

如今又有人想故技重施，想在中央駐港國安機構執法權上做文章，運用他們在香港行政、立法、司法領域掌握的權力和「制度優勢」，與中央周旋，讓中央駐港機構無法落實「港版國安法」。不要低估他們的能力和「地利」優勢，須知道，就算當年二十三條國安立法完成，如果中央沒有自己的執法機制，他們照樣可以視二十三條如無物，照樣可以利用他們的權力和司法制度，向「危害國家安全」的人和事提供「保護傘」。

因此，表面上及法律上的國安「短板」補齊了，「風險口」堵住了，不代表實際上和執法上「危害國安」的問題解決了。如今，中央雖然定出了「港版國安法」並在港派駐國安機構，同樣還會面臨這個問題。現在，香港反對勢力已無法在「本地立法」問題上和朝廷較量了，他們只可在更重要的執法問題上擺開戰場，這個戰場他們有制度、人事、地利等優勢，他們的陣地明碉暗堡、地雷遍布、溝壑縱橫、陷阱處處。

中央若把國安駐港機構的執法問題糾纏於此，那是效率成疑的，解決之道是加強中央執法的自主性、獨斷性，加重中央對香江府衙、司法機構的責令性。