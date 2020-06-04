美國反種族主義怒火持續延燒，連首都華盛頓特區也實施宵禁，總統特朗普狼狽不堪，不得不躲進白宮地堡避難，還要靠惡犬和兇狠武器壯膽。然而諷刺的是，國務卿蓬佩奧無視國內亂象及上司醜態，此時此刻還有心情拿「港版國安法」說事，聲稱正考慮「歡迎香港人前往當地」選項。這到底是攞景還是贈興？美國自顧不暇，如何歡迎港人？

老實說，若美國真的對香港人中門大開，中國政府應該舉腳贊成，最好所有黃絲統統走掉，尤其是那班高舉美英旗幟的廢青，這樣香港才能回復寧靜，重新出發。怕只怕老美口惠實不至，所謂「歡迎香港人前往當地」，不過是糊弄部分無知港人而已。特朗普奉行「美國優先」和白人至上主義，從來不會關心香港人利益。更何況，在新冠肺炎疫情之下，美國失業率不斷飆升，目前失業大軍已超過四千萬人，加上近日連場騷亂，經濟雪上加霜，美國正面臨比當年大蕭條更惡劣的局面，何德何能收留香港人？

美國人固然口惠實不至，英國人更是虛偽狡詐。英國政客聲稱考慮給予香港BNO持有人更大權利，可能允許他們在英國逗留一年云云。這分明是將香港人當成白癡，英國九七年從香港狼狽撤走，對那班孤臣孽子棄如敝屣，現在才來惺惺作態，簡直令人作嘔。逗留英國一年有甚麼用？須知英國早已不是「日不落帝國」，既沒有資格也沒有能力對香港指手畫腳，只有一些無知廢青才會將BNO當成護身符。

一場世紀疫症暴露了美國的虛弱，連場騷亂更徹底揭穿了美式民主的虛偽。大英帝國早就衰落了，美國霸權也走上同樣的道路，這正是物極必反、盛極而衰的自然規律，不管特朗普如何自吹自擂、如何窮兇極惡，都無法逆勢而行。最可悲的是，香港黃絲們緊抱美英大腿，「為美國而戰」，到頭來才發現自己走投無路，惶惶如喪家之犬。