這陣子全世界都在討論「港版國安法」以及《基本法》第十八條及附件三的法律觀點與問題，似乎也淡忘兩個月前，大家還爭議《基本法》第二十二條的詮釋，到底中聯辦是不是條文內所指的機構呢？其實這些爭拗都是在法律條文字眼上針鋒相對，只是着眼形式，忽略了實際問題。

回歸二十三年，特區政治敗壞，一國兩制荒腔走板，既然設定是高度自治，中央放權給香港政府管理，當然責任在特區領導層頭上。廢官當道，歷任特首都交出不合格成績，各界口誅筆伐，缺失數之不盡，中央所託非人，但亦有聲音在質問，香港是五十年不變還是五十年不管？是誰縱容特區政府倒行逆施，到底中央駐港機構有沒有在監督？管治出了問題，危害國家安全，訂立「港版國安法」來補救，特區政府固然要問責，負責監督的中央駐港機構何嘗沒有責任？

中央政府駐港機構有三個：外交部駐港特派員公署、解放軍駐港部隊及中聯辦，前兩者分別負責外交與防務，並非特區自治範圍，所以基本上較低調，與港府亦沒有太多交接。中聯辦則不同，前身是新華社，在九七前已存在香港，對本港情況十分熟悉。港澳辦曾一日連發三稿，澄清《基本法》第二十二條規限，強調中聯辦的特殊地位，雖然在《基本法》沒有明文設置和法律地位，但其作為中央政府的派出機構，代表中央處理香港有關事務，「完全有權力、有責任」行使監督權。

有權有責行使，不代表實際上有行使或者妥善行使監督權力。反對派對《基本法》第二十二條大做文章，指中聯辦越權干預港務，包括介入選舉以及當「太上皇」指使港官行事，猶如市委書記。這些指控令人啼笑皆非，也實在太看得起中聯辦。若果中聯辦真的有積極工作，嚴格監察特區運作，香港就不會出了這麼大的亂子吧！