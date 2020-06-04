美國黑人弗洛伊德遭警暴致死事件發生一周，未見緩和迹象，各大城市仍然有市民上街集會抗議，不少地區都發生暴亂，總統特朗普已通令各州調動國民警衞軍鎮壓止暴。部分州份的州長有些猶豫，尤其是民主黨掌權的州份，他們怕民眾誤會州政府與特朗普站在同一陣線，影響日後選情。

全球不少城市都有聲援的集會，英國倫敦、德國柏林、法國巴黎、丹麥哥本哈根、意大利米蘭、愛爾蘭都柏林，甚至敍利亞、巴西、新西蘭、澳洲、波蘭等國，都見群眾集會表態，反種族歧視，要求正義平等。

香港的反應比較特殊，近一年來每周都見有人集會，聲言有正義才有和平，爭取民主普選，抗拒極權爭取自由。各國上街的左翼團體，都以為香港市民與他們站在同一陣線，會出來聲援，結果卻是一片沉默，連起碼表個態的動作也欠奉。這種不聞不問、若無其事的反應，肯定會令外面世界一向支持港人反極權爭取自由的國際左翼大失所望。

反而香港市民看得清楚，香港近一年社會動亂的意識形態，根本是偏向右翼的，所以他們才會排斥傷殘老弱的弱勢社群。他們歧視辱罵內地遊客，要把內地遊客趕出香港；他們排斥近年來港的新移民，怨這些新移民來港搶飯碗，佔用教育和社會福利資源，爭奪買少見少的公共房屋輪候名額。香港上街的黑暴勇武群眾實行歧視，他們開辦的黃色經濟圈食肆，連講普通話的內地遊客、新移民都拒絕服務，明顯與反歧視爭取平等的國際左翼思潮南轅北轍。

此所以儘管美國黑人被殺事件煽動起世界各地的左翼分子去聲援，卻引不起香港的黑暴勇武群眾的響應，因為香港的黑暴勇武群眾只是借用左翼分子攻擊政府的城市游擊戰術，但絕不認同左翼思潮。

香港有評論說，愈來愈多國家民眾示威反對美國歧視黑人，令香港反對派特別尷尬。他們一方面站出來表現反政府反建制姿態，另一方面心態上卻認同美國建制那套。他們接受美國建制的培訓和資助，怎可能在今天面臨攤牌的關頭表態？若他們表示與國際左翼同一陣線，肯定會得罪支持鼓勵他們的美國建制主子；若他們支持政府派軍隊鎮壓暴亂，又好像要與一手培訓他們的國際左翼劃清界線，也難以向追隨者解釋，為何他們在香港反對警暴，卻去支持美國的警暴？

美國的政客和傳媒其實也面臨同樣的雙重標準尷尬，他們過去鼓勵香港黑暴的作為，今天正正發生在他們自己身上。中國人叫這現象為「現眼報」，或「報應」，美國人近年來稱之為「Karma」（業力）。