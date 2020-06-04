香港經歷近一年的黑色暴亂，反對派氣燄囂張，區議會選舉大勝更令他們心雄，勢要再下一城奪取立法會控制權，廢掉港府武功以令中央，務求將香港變成獨立政治實體。全國人大日前高票通過在港推行「港版國安法」決議，香港終於看到一絲撥亂反正的曙光。然則，這絲曙光實在來得太遲，實在叫愛國愛港的市民等得太久，香港也因此五勞七傷，隨時醫番都嘥藥費。

早知結果，何必當初，要是中央早在去年暴亂爆發不久即下定決心，甚至在回歸之初即下定決心，與反中亂港勢力奮力周旋，果斷出手，香港又豈會淪落至此？港澳辦和中聯辦作為中央對港機構，前者設於北京，代表中央政府統籌處理兩個特區事務，可說是中央的耳目；後者由中央派駐香港，負責聯絡社會各界，是中央和特區的橋樑，「兩辦」都有權有責過問香港事務。很可惜，回歸以來，「兩辦」都沒有做好上情下達、統籌特區事務的職能，在首兩任特首期間更形同隱形，尤其是港澳辦前主任廖暉，在位十多年間從未對香港事務發過一聲，反而在前政務司司長許仕仁涉貪案期間，被揭發曾將一千萬元給予許仕仁「叫他唔好咁大使」，令人咋舌。

香港事務在「兩辦」放任自流下，外部勢力如入無人之境，反對派一枝獨大，「反中亂港有獎無罰，愛國愛港有辱無榮」成為特區主旋律，特首除了一個港英餘孽曾蔭權跟他們同聲同氣，由董建華到梁振英以至現在的林鄭都沒有一個有好下場，原因是甚麼，難道同前朝廷大臣撒手不管沒有關係嗎？

去年黑暴高峰期，港澳辦多次舉行記者會要求港府止暴制亂，惟僅由新聞發言人主持，規格不高，以致港府陽奉陰違，黑暴和反對派都當成耳邊風，暴亂愈演愈烈。直到今年初「兩辦」有新人事任命才有新局面，可惜特區早已禍根深種，撥亂反正為時晚矣。