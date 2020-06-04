已故歌星羅文被公認為香港樂壇瑰寶，假如今天仍然健在，在紅磡香港體育館開演唱會，搶購門票的場面定然萬人空巷。但是你可知道，「籮記」有生之年很少在紅館開個唱，要開也大多在規模較小的尖沙咀文化中心。當時有記者以此揶揄，「籮記」只能拋下一句：「你怎知道我一定不能在紅館開演唱會？」雖是反駁，語氣中卻不無唏噓。

事實上，由上世紀八十年代中期起，羅文的光環開始褪色，音樂頒獎禮很少見到他的身影，羅派高亢遠颺、大開大闔、粵語吐字必求「正音」的演唱方式，一度不為歌迷所喜，使這位幾乎是香港樂壇最會唱歌的人，差不多淪為了二線歌手。不過，踏入二十一世紀，潮流又轉變，人們喜歡懷舊，不少老牌歌星叫座力強，羅文名曲中的歌詞更多次給京港官員引用，以勉勵港人，要是他能活到今天，必然是萬人景仰的樂壇教父。「籮記」的實力從來沒變，但人們的喜惡卻與時遷移。人運如此，世運亦是如此。

去年的反修例示威，有號稱二百萬人上街，約六成市民站在反政府立場，不少年輕人列舉出特區政府這個、那個不是，向我解釋為甚麼香港人已到了非反不可的地步。一般而言，筆者都但笑不語。回想起來，上世紀九十年代一樣有人向我數說羅文的唱腔如何落伍與不濟，我當時的反應也是這般模樣。港府的管治能力是否差劣，我不好說，可能是，也可能不是，但不重要，重要的是如今流行「打大佬」，一切權威的管治者都容易讓人看不順眼，這是世運使然，不一定是真理所在，你若是明道之人，便不必太認真。

這幾天，又有人向我講述美國政府的理政能力是如何糟糕，所以，目前席捲全美的暴亂是如何合乎情理。我聽了，也是但笑不語，耳邊只響起羅文名曲中的一句：「知否世事常變，變幻才是永恒」。