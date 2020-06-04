星星之火，可以燎原！反警暴示威席捲全美，總統特朗普不但平亂無方，還要火上加油！日前，為咗方便佢做騷步行往聖約翰聖公會教堂，警方突然向和平示威者發射催淚彈及橡膠子彈，快速驅散人群，為特朗普開路。

其後，特朗普喺教堂前高舉《聖經》拍照，數分鐘後又步行回白宮。特氏此刻仍不忘扮嘢做騷，美國聖公會華盛頓教區主教對其行為感到憤怒，指佢到訪時冇通知教堂，來到教堂既冇祈禱，又冇承認有色人種所承受嘅痛苦，直斥其所作所為，只係挑起更多仇恨！

特朗普完全不明白治理洪水之道，不在堵塞，而在疏導！佢去完教堂做騷，又喺白宮玫瑰園表示，暴力騷亂屬本土恐怖主義行為，建議各州州長採取更強硬手段，動員國民警衞軍制亂，若然部分州長繼續手法軟弱，佢不排除會派兵介入！

呢啲咁嘅狂人妄語，可說是「上帝要你滅亡，必先使其瘋狂」！毛澤東說過：「我們看事情必須要看它的實質，而把它的現象只看作入門的嚮導，一進了門就要抓住它的實質，這才是可靠的科學的分析方法。」依家特氏為了爭取連任，以為用高壓就可快速平息全國怒火，迷戀權力多於原則，更遑論科學分析，完全不理會種族歧視，尤其是黑人長期受到不公平對待，壓抑的反彈力已點燃！

事實上，特朗普若出動軍隊開槍鎮壓示威者，可以肯定，暴動騷亂必定進一步惡化！一個新冠肺炎疫情已令美國人睇到佢治國無能，一味聲大夾冇準！佢叫軍隊平亂，一旦開第一槍，老朽相信就係佢政治前途長眠之日！不要忘記，美國人民合法擁有槍枝，二○一七年，約百分之四十嘅美國人表示佢哋擁有槍枝，如果暴動失控，大有可能死傷枕藉！特朗普若然執迷不悟，不是疏導民怨民憤，而是一味拿軍隊開槍說話，不用等到十一月大選，恐怕好快就會灰頭土臉下台！