中國與印度邊境又生事端，情況像極三年前的洞朗衝突，中方指摘印度軍人越境，印軍卻仗着二戰留下的不被認可邊境線，堅稱沒有越界，結果雙方軍人又比併拳頭，加上石頭、泥沙。不過衝突很容易擦槍走火，中印邊境又緊張起來，庚子年的戰爭宿命，難道會落在印度頭上？

這個說法不乏臆測，主要原因是外界了解內情太少。中印爭拗地區在高原，是人煙罕至之地，媒體要知道兩國邊境衝突的內情不易，只有互聯網上零星片段可見軍人衝突。近日出現一條有血腥味的片段，據指一名中國軍人被打得頭破血流，甚至有傳軍人被俘虜，內情如何，不知，但中國據稱已增兵高原，無人機、輕坦克亦上陣了；印度方面有傳同樣向邊境增兵，緊張氣氛開始凝聚。不過，雙方也還在克制。

而好事的美國總統特朗普卻出了一次醜，事緣他在推特表示與印度高層通過電話，願意為中印衝突作協調。話剛說出口，印度外交部立即拆穿西洋鏡，稱印方沒有與特氏通電話。誰在講大話？答案根本不用找。中國外交部發言人則指，中印邊境局勢總體上穩定可控，中印雙方有能力運用雙邊建立的溝通機制協商解決問題，不需要第三方介入。中印不約而同排除美國介入，顯見雙方都不希望邊境問題被政治化操弄，更不想被人火上澆油。但邊境衝突若持續惡化，同樣不是幸事，由第一段網上片段流傳至今已近兩周，雙方會否重蹈三年前的覆轍，互相增兵、築工事一輪後，又重回理智，現在談還太早，關鍵是雙方領導人要考慮疫情、經濟等因素。

不過，中印在三年間兩度發生軍人集體肢體衝突，雙方邊境的東、西段再三發生軍人互毆事件，顯示彼此的邊境麻煩不小，一天不解決，一天便會生齟齬，最怕擦槍走火，讓大家隱忍多年的努力白費。可見，中印危機依然是懸在兩國人民頭上的利劍，不能輕視。