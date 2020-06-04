中國有句成語形容政府的管治或行政管理是否有效率，叫做「綱舉目張」。「綱」是魚網上的牽頭纜，「目」是魚網上牽頭纜掛起的繩結所編織成捕魚的網格。綱舉目張的意思是展開了網格形成網目，魚兒便進網難逃了。成語是指政府的管治或行政管理必須以綱率目，有明確的行動綱領才可以有完整的計劃、步驟及目標，達到最終實現管治的願景，而絕不能左右搖擺。

同理，當中央政府被迫出手拯救香港於狂瀾既倒的緊急危情下，特區政府採取甚麼態度，對於中央的搶救是否成功便很重要了。香港特區政府作為下級及地方政府，是堅決執行和積極配合中央的大政方針？還是「兩制」為盾，陽奉陰違？自必會影響中央尚方寶劍使出的急救是否可以得心應手。

筆者早在本欄發表多篇評論，批評政府二○二○至二一年度的財政預算案中，打算用二千七百三十萬元招標研究去年以來的、稱之為「社會事件」的黑色暴亂，是極之政治不正確，指出此舉反映政府當局諱疾忌醫，迴避一年來香港局勢嚴重惡化和失控的主要矛盾和顛覆奪權性質，有文過飾非、模糊矛盾、轉移視線及蓄意用公帑催眠市民之嫌。筆者亦在多篇評論中批評政府問責高官統一用「社會事件」的口徑，明顯是與港澳辦和中聯辦去年八月在深圳召開香港各界人士座談會，提出「止暴制亂」是當前香港急務的提法背道而馳。筆者亦毫不留情地指出「上樑不正下樑歪」、「上有好者，下必甚焉」，倘行政長官對香港黑色暴亂的認識和判斷停留在「社會事件」的認識水平，那麼特區政府又豈能扭轉局勢，平暴止亂？好在林鄭月娥終於在人大通過《決定》後轉調了。

上月十日林鄭接受專訪時，面對訪問單位送上《哭泣的城市》畫冊，不好意思說「社會事件」了，但又不明確重申中央「止暴制亂」的說法，予人扭扭擰擰的感覺。看了專訪的報道後，所有關心香港前途的愛國愛港者都不是味兒！都在為香港前景萬分擔憂！都在問香港行政長官如此的認識水平和精神狀態，香港怎麼辦？

五月廿二日平地一聲雷，人大常委會向十三屆人大會議提交港區維護國家安全立法七點建議的千字《決定》文件，其後獲大會極高票數通過，為香港前途撥開雲霧見青天！據稱「好打得」的林鄭出席人大開幕大會後，當日下午返港表現硬朗形象，不再拖泥帶水了，可能她受到中央使出尚方寶劍斬妖除魔的感召吧！回港使出的套路猶如「詠春」的招數，快、準、狠，前後判若兩人。

先是即日黃昏率領問責團隊和行政會議全體成員，再加入警務處處長鄧炳強舉行表示全力配合和支持《決定》的記招。之後，行政長官和政務司司長分別到團體辦的街站簽名撐《決定》。而在人大表決通過《決定》的翌日，於十三份港報刊登給市民的公開信，信中「社會事件」的稱謂消失了，而信的第二段對「港獨」和黑暴破壞「一國兩制」及外力干預插手的性質描述，是一年來最正確和最清晰的闡述了。但願這是「好打得」綱舉目張的復甦開始吧！