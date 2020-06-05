世界視線：白宮四面楚歌　東京如履薄冰

美國新冠肺炎疫情失控，繼而又發生白人警察虐待黑人致死，總統特朗普接連處理失當，引爆美國民眾的怒火。面對蔓延全國的暴力衝突與騷亂，不僅白宮陷入四面楚歌，就連遠在亞洲的日本安倍晉三政府，面對中美角力的大棋局亦如履薄冰。

在新冠肺炎爆發之初，中日兩國一度因為傾力互援，而展現多年來難得一見的外交友好時期。然而好景不長，自新冠肺炎導致東京奧運押後舉辦，安倍便一改嘴臉，似又站在特朗普的一邊，例如上月下旬被問及新冠疫情令中美加劇對立，他便回答說：「病毒確是從中國擴散到世界的。」

安倍突然對華變臉有很多原因，其中一個關鍵是他處理疫情不力，令其民意支持率跌到百分之二十七。換言之，安倍的仕途前景極不樂觀，促使他通過對華打強硬牌，以呼應自民黨內右翼政客和選民對「疫情自中國傳來」的不滿。另一個原因，是美國打擊中國的力度加強，作為美國在亞洲最重要的盟友，東京亦不得不有所表態。有趣的是，台灣的蔡英文政府在世衞等問題上為美國打頭陣，得到白宮讚賞；反觀安倍的「反華表演」，白宮顯得無動於衷。

也許，白宮已看透了東京的口惠實不至。日本自民黨歷屆政府一直是戰後美國對華政策的主要推手，東京一方面借用美國的軍力壓制中國，另一方面又透過拉攏美國支持中國改革開放而搶佔其龐大市場，兩頭獲利。然而隨着中國國力上升，日本再難左右逢源。靠近北京固然會令美國不滿，但緊跟美國同樣危機日增，因為中美角力一旦升級為熱戰，日本整個西岸的工業重鎮都可能毀於一旦。

在美國國內政治陷入一片混亂的情況下，東京就更加進退兩難。對於中美而言，不管安倍口頭上說甚麼，最實際的還是要看中日韓自貿區的進展。三國去年底已同意加快推進相關談判，而在其後發生的新冠疫情中，中日和中韓均加強了合作。北京已明確表示希望如期在今年簽署協議，南韓走出疫情後對此亦似無重大障礙。

何去何從現在等東京選擇，簽則可為日本帶來市場和經濟活力，但難免要硬着頭皮招架華盛頓的不滿；不簽則蘇州過後無艇搭，日本可能會在亞洲的重大格局變化中損失先機。對於安倍來說，千難萬難都要拚經濟，疫情後的日本若無法提振經濟民生，他的仕途還能走多遠？