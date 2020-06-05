功夫茶：為阻國歌法三讀　反對派屎尿盡出

《國歌條例草案》尋日喺一片「臭」態畢露和混亂聲中，最終以四十一票贊成、一票反對，三讀通過。期間反對派不斷叫喊「規程問題」，又大叫甚麼「遺臭萬年」！阿哥，你班反對派為阻止《國歌法》通過刊憲生效，以屎布做氈帽，認真臭透頂啦！仲廢噏無謂，遺臭萬年係你班逐臭之夫吖！

做得特區立法會議員，明明宣誓效忠香港特區，定當擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，盡忠職守。嗱！中國領土內，無論國旗、國徽或國歌，都係國家嘅象徵。全國人大常委會喺二○一七年十一月已通過決定，將《國歌法》列入《基本法》附件三。按《基本法》第十八條嘅規定，列於附件三嘅全國性法律，須由本港公布或立法實施，特區政府有憲制責任在港實施《國歌法》喎！

之不過，相關嘅法案委員會召開了十七次會議，基本上準備立法應做嘅已經做了，只差立法會正式通過，反對派就無所不用其極阻撓其立法。明眼人都知，與其說是要拉倒《國歌法》，實際係預演未來更「臭態畢露」激烈抗議「港版國安法」嘅行動！說不定反對派已下定決心，排除便秘，每日儲定自己嘅臭臭，再壓製成屎彈，到時在議事堂令屎彈橫飛，咁就真哇哈哈難頂咯！

香港嘅立法會向以擲嘢叫囂亂作一團醜出國際，立法會已成「垃圾會」係多數市民嘅共識！呢，依家又多了反對派一班逐臭之夫。大家如不善忘，當記得早前《國歌法》進行二讀審議程序，現場又係一片野獸咆哮怪叫！忽然兵荒狼煙中，殺出個「許癡瘋」，手捧一包泥漿屎狀嘅「腐爛植物」，霎時議事堂臭氣熏天，有議員更不適嘔吐要送院！

尋日《國歌法》三讀辯論，反對派又上演「許癡瘋2.0」版本，陳志全和朱凱廸「雙漢合癡」突然衝向主席台，陳志全手持一竹籮，內藏一堆白色臭蟲，竹籮一掟，一地惡臭，而朱凱廸亦潑出臭味「有機肥料」！有建制派議員懷疑竹籮裏面啡色液體係米田共，仲有恍如屎蟲在蠕動，比「許癡瘋」嘅「臭彈」更臭！當真一臭還有一臭高！

各位街坊，反對派為阻《國歌法》三讀通過，竟然挖盡心思，屎尿臭蟲盡出拉布，令垃圾會進階至「屎臭會」，唔通印證咗「道在屎溺」呢個哲理？今後反對派入議事堂，一人一袋「有機肥料」傍身倍自豪，上面爬幾隻屎蟲，都真係幾有台型㗎！一言不合，就讓臭屎蟲飛，盡顯香港「屎臭會」嘅特色！如果縱火暴徒係「火魔法師」，反對派議員就可美其名曰「屎溺道師」，你咪理，玩屎玩尿玩臭蟲玩到出神入化，咁就月薪近十皮嘢，原來玩屎逐臭都有出頭天，你想唔認香港係「福地」都唔得喇！